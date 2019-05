SRBI ŠOKIRAJU NAPISIMA O UTAKMICI DINAMA I ZVEZDE 1990.! ‘Sve je režirao HDZ, uništavali su sve što miriše na Srbiju’

Prije točno 29 godina, Dinamo i Crvena zvezda trebali su odigrati utakmicu na Maksimiru, ali na kraju zbog nereda i sukoba navijača i igrača s policijom ta utakmica nikada nije odigrana. Zato su je mnogi i prozvali “nikad odigranom utakmicom”, a neki je još nazivaju neslužbenim početkom Domovinskog rata, odnosno hrvatskog otpora prema velikosrpskoj agresiji.

Navijači Crvene zvezde prvo su brutalno napali domaće navijače i mlatili ih pred očima milicije, koja je na agresiju zažmirila. U jednom su trenutku BBB-ovci uspjeli probiti barijeru i upali su na travnjak kako bi se obračunali i s policijom i s mnogobrojnim navijačima Zvezde. Tu je nogometaš Dinama stekao status ikone jer je, braneći hrvatskog navijača, fizički napao milicajca Refika Ahmetovića.

Utakmica se svake godine 13. svibnja obilježava u Hrvatskoj i ima vrlo važnu povijesnu konotaciju te simbolizira pokret otpora i, na neki način, početak Domovinskog rata, iako to mnogi ne žele prikazati na taj način.

No, ovaj se dan obilježava i u Srbiji, samo na malo drugačiji način. Tako je, recimo, srpski Kurir ovaj dan obilježio izjavama tadašnjih glavnih aktera, ali sa Zvezdine strane. Tako su izvukli izjave tadašnjeg trenera Ljupka Petrovića, koji je tvrdio da je stavljen veliki politički pritisak na tu utakmicu i da je Dinamo morao slaviti u tom srazu.

Navode i napise CNN-a koji je uvrstio tu utakmicu među pet utakmica koje su promijenile povijest.

“Jugoslavija je bila na izdisaju i samo se čekalo kad će sve eksplodirati. U Hrvatskoj je prije utakmice Dinama i Zvezde na izborima pobijedila stranka koja se zalagala za nezavisnost (HDZ nap.a.). Događaji 13. svibnja 1990. bili su uvod u najkrvaviji sukob u Europi nakon poraza nacista 1945. godine. Buduća zvijezda Milana Zvonimir Boban udario je policajca koji je prije toga napao jednog od navijača Dinama”, pisao je CNN.

Kurir se prisjeća što su tada pisali srpski mediji pa navode da su neredi bili u režiji HDZ-a.

“Bobanov napad na policajca izrežirali su HDZ i hrvatske službe kako bi očistile policiju od srpskih kadrova”, napisali su tada srpski mediji.

Izvukli su i izjave Dragana Stojkovića Piksija iz 1990. godine, kada je razgovarao za TV Novosti.

“Šampionsko slavlje djelomično nam je pokvario događaj iz Zagreba. Bio je to užas, blago rečeno. Pitam se što bi bilo da je utakmica odlučivala o prvaku, da je na stadionu bilo 60 000 gledatelja – pa to bi bio masakr! Kada se ovakvo nešto dogodi, čovjek se zapita: zar je nogomet postao rat dvaju timova, dvaju navijačkih tabora? Ako je tako, sport je onda izgubio svaki smisao… Nismo se uplašili, nego smo se šlagirali od straha! Priznajem, pomislili smo da nećemo izvući žive glave. Do početka utakmice sve je bilo okej, lijepo smo dočekani, izašli smo na teren željni nadigravanja. Iako smo prije utakmice s Dinamom danima trenirali više rekreativno nego ozbiljno, vjerovali smo da ovako osvježeni ne možemo izgubiti. Međutim, kada smo izašli na teren, imali smo što vidjeti”, govorio je tada Piksi te nastavio o sukobu i o tome kako su bježali iz Hrvatske.

“Navijači se tuku, kamenje sijeva na sve strane i jedva smo dočekali sučev znak da možemo ‘da hvatamo bežaniju’ u svlačionicu. Tu je sve bilo mirno, ali frka je bila kako nas prevesti do aerodroma, jer su navijači Dinama uništavali sve što miriše na Beograd i Srbiju. Bili su spremni uništiti i ljude i vozila i sve. U autobusu je carovao strah i vladala je jeziva tišina. Jedino je Jurić pokušao nekim crnim forama razvedriti atmosferu, dok nas je osiguravao neviđeni kordon milicije. Dok smo prolazili Zagrebom, dinamovci su pozivali Tuđmana, tražili da ih on spasi od Srbije i slično. Kada smo stigli na aerodrom – svanulo nam je”, izjavio je Piksi.

Tada ga je šokirao Bobanov potez.

“Ja Bobana znam kao dobrog dečaka. Zašto je zastranio i ponašao se neobuzdano – ne znam. Kada je služio vojsku u Beogadu, bio je blizak sa svim zvezdašima”, rekao je Piksi.

Prenijeli su i opasku autora članka iz 1990. godine Dušana Krajčinovića koja se odnosila na Bobana.

“Kapetan Dinama Zvonimir Boban divljački je nasrnuo na jednog milicionara, a to mu nije prvi put. Psovao je majku srpsku milicionaru u Banjoj Luci, slično se ponašao i u Novom Sadu na utakmici Dinamo – Vojvodina, a nedavno je u Zagrebu, vozeći bratov auto, pregazio čovjeka i pobjegao s mjesta nesreće. Šta se događa s tim momkom”, pitao se tada novinar.