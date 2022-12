EVO SASTAVA ZA UTAKMICU GODINE VATRENIH! Dalić prelomio, veliko iznenađenje u momčadi, neki ga baš nisu očekivali

HRVATSKA – JAPAN (od 16:00)

Hrvatska: Livaković – Juranović, Lovren, Gvardiol, Barišić – Modrić, Brozović, Kovačić – Kramarić, Petković, Perišić

Japan: Gonda – Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi – J. Ito, Endo, Morita, Nagatomo – Doan, Maeda, Kamada





* stigli su sastavi. Dakle, Borna Barišić i Bruno Petković startaju od prve minute. To su jedine novosti u postavi Vatrenih. Sosa zbog vitoze i isrcpljenosti preskače ovaj dvoboj.

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 16 sati igra osminu finala Svjetskog prvenstva protiv najvećeg iznenađenja dosadašnjeg turnira, Japana. Nadajmo se da će danas proći bez ikakvih neugodnih iznenađenja.

“Jedan dio posla smo napravili i odradili i idemo dalje. Hrvatska je jedna od najuređenijih, ako ne i najuređenija reprezentacija na svijetu u ovom trenutku, ako pogledamo cijelu priču, od ponašanja, ophođenja, izjava, kvalitete igre, fair-playa. Bez lažne skromnosti, možemo biti primjer svima.” rekao je izbornik u najavi susreta.









Komentirao je i njihov način igre: “To je njihov stil, njihov način igre, to je reprezentacija koja je zadnja na SP-u po posjedu lopte, ali njih to ne zabrinjava. Oni znaju što je njihova kvaliteta, to je brza tranzicija i brza završnica u koju dolaze sa šest-sedam igrača. Oni znaju u čemu su dobri i to i rade.”

Japanci puni samopouzdanja

Izbornik Japana pun je lijepih riječi za viceprvake svijeta: “Hrvatska ima odlične igrače, srebrni su sa zadnjeg SP-a. Poštujemo svog suparnika, imam veliko poštovanje prema hrvatskoj reprezentaciji. Dosta je snalažljiva kao momčad, lako se prilagođava različitim situacijama te stilovima igre. Oni su uporni, čvrsti i dosljedni.”







Japan je skupinu završio kao prvi, s pobjedama protiv Njemačke i Španjolske te porazom od Kostarike. Na prošlom SP su imali 2:0 protiv Belgije, ali su ispali golom u 93. minuti.

Do sada smo s Japanom igrali dvije službene utakmice i jednu neslužbenu. Prvi put smo se susreli s 1997. na Kirin cupu te smo poraženi s 4:3. Godinu dana poslije ždrijeb nas je spojio u grupi na SP u Francuskoj. U teškoj utakmici Vatreni su slavili golom Šukera. 2006. ples kuglica opet nas je spojio na SP ovaj puta u Njemačkoj. Završilo je 0:0, a Darijo Srna je promašio penal.

Nadajmo se da će danas stati japanska iznenađenja te da će Vatreni s uzbuđenjem gledati dvoboj Brazila i Koreje jer pobjednik tog dvoboja ide na pobjednika između Vatrenih i Japana. Susret počinje u 16 sati uz prijenos na HRT2. Tekstualni prijenos možete pratiti na našem portalu.