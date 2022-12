ENGLEZI OTKRILI TAJNU HRVATSKOG REPREZENTATIVCA: ‘Dalić osjeća pritisak zbog oca mafijaša’

Engleski mediji poznati su po tome kako vole iskopati razne ‘prljavštine’ oko osoba iz javnog života pa tako i nogometaša, a sada su im pod ruku došle informacije o ocu jednog od Vatrenih u Katru.

U svjetlu informacije kako Borna Sosa ne može igrati protiv Japana u osmini finala zbog iscrpljenosti i viroze, u javnosti se pojavilo ime Borne Barišića koji igra na toj poziciji u škotskom velikanu Rangersima.

No tekst u Daily Staru nije bio o mogućnostima lijevog beka, već o njegovom ocu Stipi Barišiću, za kojeg se vjeruje da je jedan od glavnih šefova mafijaškoga klana iz Čepina.

Borna Barisic on Croatia bench as he keeps focus on Qatar despite Ibrox uncertainty

Pritisak za Dalića

“Barišić je sve tri utakmice u skupini na ovom prvenstvu odgledao s klupe. Ako Dalić osjeća pritisak da mora staviti Barišića u igri u utakmicama koje dolaze bilo bi ga vrlo teško kriviti. Razlog za to je Barišićev otac Stipe za kojeg se vjeruje da je jedan od glavnih šefova mafijaškoga klana iz Čepina”, piše Englezi pa dodaju:

“Stipe Barišić brine se za karijeru svojeg sina kao što bi svaki otac, ali to je loša vijest za svakog trenera ili predsjednika kluba u kojem će Barišić igrati. To je najbolje na vlastitoj koži naučio Dinamov tadašnji šef Zdravko Mamić koji je u ljeto 2017. stopirao Barišićev transfer u Dinamo”, donosi Daily Star i nastavlja:

“Barišićev otac bio je bijesan zbog toga. Nakon što je javno kritizirao Dinamovu upravu jer je odbila transfer njegova sina, Zdravko Mamić propucan je na teritoriju Bosne i Hercegovine. Bio je to pokušaj atentata na Mamića, a o tome su pisali hrvatski mediji”, otkrili su svojim čitateljima novinari tabloida uz podatak da je Stipe Barišić trenutno u zatvoru zbog trgovanja informacija iz tajnih istraga Uskoka.

