SKANDAL NA RTL-OVOM SUČELJAVANJU! Tko je tražio prekid: Slučajno otkriven mega propust Kolindina tima

Dok su se predsjednički kandidati Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović žustro raspravljali, pred sam kraj debate na RTL televiziji jedan od stožera zatražio je prekid. Prvi je dojam bio da niti jedan od kandidata nije upoznat s time iz čijeg je stožera tražena stanka, a onda se javnim prostorom prolomila teorija o tome da je zahtjev toga tipa stigao iz tima aktualne predsjednice, no izgleda da to baš i nije posve točno.

Naime, kako je na društvenim mrežama objavio Nikola Jelić iz Milanovićevog stožera, oni prekid debate nisu tražili.

”U ime Stožera Zorana Milanovića tražim od RTL teletizije da objasni i objavi tko je tražio prekid debate, mi nismo tražili, a voditelj stožera Kolinde Grabar-Kitarović koji kaže da nije on, uopće nije bio na RTL-u”, poručio je Jelić.

I doista svoj obol ovoj temi dao je i Ivan Anušić koji se oglasio na Facebooku. ”Kao voditelj izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović nisam tražio prekid debate”, napisao je. No, ako je doista točno ono što tvrdi Jelić postavlja se pitanje je li Anušić uopće voditelj predsjedničine kampanje i kakav je to voditelj koji se sa svojom kandidatkinjom nije pojavio na ovom najvažnijem sučeljavanju kao što je to uostalom učinio prije desetak dana na javnoj televiziji.

Je li Anušić podbacio ili netko u ovoj priči ne govori istinu, pitanje je koje ostaje visjeti u zraku, no valja napomenuti da se nezadovoljstvo voditeljem predsjedničine kampanje intenziviralo i nakon prvog kruga predsjedničkih izbora, kada se uvidjelo da je izgubio čak i vlastitu županiju.

Istodobno, posljednjih dana u kampanji šefice države ozbiljno se angažirao Milijan Brkić, pa se postavlja pitanje ima li netko od njegovih kadrova veze s prekidom debate te je li njegov angažman iz kampanje isturio Anušića. Jednako tako valja podsjetiti kako se od početka predsjedničine kampanje progovara o opstrukcijama, a da komunikacija ni u jednom timu nije na nivou potvrdilo je i nedavno sučeljavanje na N1 televiziji na kojem se Milanović nije pojavio, dok je Grabar-Kitarović stigla nenajavljeno.