(VIDEO) ‘LEDENI PRST SMRTI’ Smrzava sve što dotakne: O ovome se još ne zna mnogo

Autor: Dnevno.hr

Ledeni prst se polako spušta, smrzava sve što dotakne i za sobom ostavlja trag smrznutih tijela.

Zvuči kao horor priča, no zapravo se radi o neobičnom podvodnom fenomenu koji se ponekad događa u oceanu Antarktika, a zanimljiv video kako to točno izgleda objavljen je na YouTube kanalu Beauty Of Planet Earth.

Fenomen nastaje kada se tijekom zamrzavanja vode u ocean istisne sol, zbog čega se stvara vrlo hladna i slana voda koja je teža od normalne morske vode i zbog toga tone.

Koncentrirana slana voda je dovoljno hladna da zamrzne drugu morsku vodu u kontaktu i, dok se spušta, formira oblik cijevi s unutarnjim zidom koji se neprestano topi, a vanjskim zidom koji se smrzava, spuštajući se prema dolje u ledeni stalaktit.

Ovaj proces je složen; prvi put je primijećen 1960-ih, ali snimljen tek 2011., a detalji još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni, piše Guardian.

Ledeni stalaktit može biti promjera 25 cm i narasti nekoliko metara dnevno. Kada dosegne morsko dno, širi se u sloj leda, poznat kao sidreni led, pričvršćen za morsko dno. Ovaj led može rasti dovoljno brzo da prestigne morske zvijezde, ježince i druge morske živote koji se sporo kreću, proguta ih i smrtonosno zaledi na mjestu.