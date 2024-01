Ovo su najhladnija mjesta na svijetu: Past ćete u nesvijest kada vidite kolike su tamo temperature

Autor: F.F

Iako vam se čini da je u vašem mjestu najhladnije na svijetu kada u rano jutro idete na posao na tmurni ponedjeljak, vjerujte da to nije tako. Ekstremne temperature koje se bilježe na Južnom polu i Arktičkom krugu među najnižima su na svijetu. Prosječne temperature variraju od minus 25 stupnjeva Celzijusa do 45 stupnjeva Celzijusa, ovisno o lokaciji na Zemlji. No, koje je najhladnije mjesto od svih, i postoji li netko tko tamo živi?

Istočna Antarktička visoravan

Najniža ikad zabilježena temperatura zabilježena je na ledenoj visoravni u istočnom dijelu Antarktika, koja je dosegnula minus 98 stupnjeva Celzijusa. Istraživači su proučili satelitske podatke prikupljene iz te regije, koji su pokazivali da je temperatura pala na minus 93 stupnja Celzijusa.

Međutim, nova analiza pokazala je da je postalo još ekstremnije. Jasni uvjeti ostavili su zrak izuzetno suhim. S obzirom da vlaga zadržava toplinu u zraku, to dovodi do daljnjeg pada temperature. Ted Scambos s Sveučilišta Colorado-Boulder, koji je vodio istraživanje, izjavio je da je ovo najhladnije što može biti, piše Indy100.

“Postoji ograničenje koliko dugo uvjeti mogu trajati da bi se ohladili do ovih ultraniskih temperatura i ograničenje u količini topline koju zrak zapravo može prenijeti kroz atmosferu”, rekao je. “Vodena para mora gotovo potpuno izostati da bi se emitirala toplina s površine na ovim temperaturama.”

Ojmjakon, Rusija

Ovo malo selo u istočnom Sibiru najhladnije je stalno naseljeno mjesto na svijetu. Njegovo ime doslovno znači “voda koja se ne smrzava”, aludirajući na obližnji termalni izvor. Prosječne zimske temperature u Ojmjakonu dosežu minus 50 stupnjeva Celzijusa, ali najhladniji dan zabilježen u gradu bio je 1924. godine, kada su temperature pale na minus 71,2 stupnjeva Celzijusa.









Broj stanovnika grada znatno se smanjio posljednjih desetljeća, s 2500 na manje od 900 u 2018. Iskreno, tko bi ih krivio?