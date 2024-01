Ogroman tektonski sudar uzrokuje rast Himalaje: ‘Tibet će se raspuknuti na dva dijela’

Autor: Zlatko Govedić

Nova studija predstavljena na godišnjem sastanku Američke geofizičke unije ukazuje na moguće pucanje Tibeta ispod rastućih Himalaja, pri čemu se dijelovi kontinentalne ploče razdvajaju “poput poklopca limenke”.

Himalaja raste zbog sudara dviju kontinentalnih tektonskih ploča, indijske i euroazijske, no studija ukazuje na to da su geološki procesi ispod najvišeg planinskog lanca na svijetu možda čak i složeniji no što se prethodno vjerovalo.

Dva paralelna procesa

Neki znanstvenici tvrde da indijska ploča klizi ispod euroazijske bez dubljeg uranjanja u Zemljin plašt, što je proces poznat kao subdukcija ili uranjanje. Drugi vjeruju da se možda dublji dijelovi indijske ploče uranjaju, dok se gornji dijelovi upiru protiv Tibeta.

Nova studija ukazuje na to da bi obje teorije mogle biti točne. Znanstvenici su pronašli dokaze da indijska ploča tone, ali se istovremeno savija i puca, pri čemu se gornji dio ploče odvaja.

“Nismo znali da se kontinenti mogu tako ponašati, a to je, za znanost o čvrstoj zemlji, prilično fundamentalno”, objašnjava geodinamičar Douwe van Hinsbergen sa Sveučilišta u Utrechtu (Nizozemska).

Seizmički valovi

Da bi dobili jasniju sliku o tome što se događa ispod Tibeta, istraživači su proučavali valove potresa koji prolaze kroz koru na mjestu sudara dviju ploča. Rekonstruirali su snimke koje pokazuju pukotine u kori indijske ploče.

Ovo otkriće također može ukazivati na područja povećanog rizika od potresa duž granice ploča.









Iako znanstvenici još nisu u potpunosti shvatili kako pucanje i savijanje duboko u kori prelazi u nakupljanje stresa na površini, nova studija otvara vrata boljem razumijevanju geoloških procesa ispod Himalaja.