Baku ispred kućnog praga napala agresivna zvijer: Po mrklom mraku se zatrčao na nju

Starica Gina Helsel iz Floride doživjela je veoma neugodno iznenađenje kada ju je na kućnom pragu napao golemi medvjed. Video snimka kamere s trijema prikazuje trenutak kad je gospođa puštala svog psa van i naišla na medvjeda koji je provirio iza ugla trijema. Gina je brže bolje pobjegla u kuću i možda si spasila živu glavu, a srećom medvjed nije krenuo za njom.

Gina je prepričala događaj za američke medije, rekavši da je medvjed prethodno kopao po smeću njenog susjeda. Naglasila je i važnost čuvanja smeća na sigurnom kako bi se spriječilo privlačenje medvjeda u naselja.

A bear has scared a woman by appearing from around the corner on her doorstep.

Gina Helsel and her dog went to investigate a sound outside and came face-to-face with the animal.

