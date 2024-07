Kod Dubrovnika uočen fenomen: ‘Trebat će vremena da se more vrati u normalu’

Autor: F.F

Sredinom ljeta, kad su visoke temperature očekivane i more bi trebalo biti toplo, Dubrovčani i posjetitelji su iznenađeni naglim padom temperature mora. Dok je more još jučer bilo ugodno za kupanje, danas mnogi primjećuju da je voda znatno hladnija. Ljudi su primijetili da je more znatno hladnije nego inače te su se mnogi pitali o čemu se zapravo radi.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), temperatura mora jutros u 7 sati iznosila je samo 19.1°C, a do 11 sati porasla je na 19.6°C. Ovo predstavlja značajan pad u odnosu na visoke temperature od prije nekoliko dana, kada je temperatura mora dosegnula približno 30°C.

Ivica Vilibić s Instituta Ruđer Bošković objasnio je za Večernji da trenutni pad temperature mora može biti povezan s padom temperature zraka.

Neobičan fenomen

“Na temperaturu mora utječu različiti faktori. Najvažniji je prijenos topline iz atmosfere prema moru. Tijekom proljeća i ljeta, sunčevo zračenje zagrijava more, što objašnjava visoke temperature koje smo nedavno bilježili. U jesen i zimi, more se hladi dok atmosfera preuzima toplinu, što rezultira toplijim klimatskim uvjetima uz obalu.”

Vilibić dodaje da bura može dramatično utjecati na površinsku temperaturu mora:

“Kada bura puše ljeti, dolazi do fenomena upwellinga. Bura pomiče toplije površinske slojeve mora prema otvorenom moru, dok se hladnija voda iz dubljih slojeva uzdiže prema obali. Ovo može značajno smanjiti temperaturu površinskog mora. Trenutno, zbog relativno jake bure u Dubrovniku, toplije površinske vode su se pomaknule prema talijanskoj obali, dok je hladnija voda stigla do obale. Ovo je česta pojava nakon toplinskih valova ili u normalnim ljetnim uvjetima. Kada bura prestane, trebat će nekoliko dana da se temperature mora vrate u uobičajene okvire,” objašnjava Vilibić.

Sumnja se na grešku

Nasuprot tome, Natalija Dumić iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu također primjećuje pad temperature, ali sumnja da je bura glavni uzrok:

“Iako su mi podaci neobični, ne bih odmah zaključivala da bura uzrokuje ovakav pad temperature. Moguće je da pad temperature uzrokuju različiti faktori, uključujući moguće greške u mjerenjima. Bura može imati utjecaj, no trenutno u Splitu nemamo dovoljno hladan vjetar da bi uzrokovao ovakve promjene. Možda su prisutni i drugi čimbenici ili pogreške u mjerenju.”









DHMZ je potvrdio da ponovno provjeravaju podatke, jer su i oni iznenađeni ovim naglim padom temperature. Očekuju se dodatne analize i izvještaji o mogućim uzrocima ovog fenomena.