PREDANA PETICIJA ZA MACU ANASTAZIJU! Dobila više glasova od gradonačelnika Dubrovnika

Autor: Dnevno.hr/T. Š

Dubrovačka sedamnaestogodišnja mačka Anastazija, koja je deložirana iz Kneževa dvora odlukom Dubrovačkih muzeja i nakon dobila dobila novu, stiliziranu kućicu na istom mjestu s motivima Kneževa dvora, koja je potom opet uklonjena, dobila je očekivano, ogromnu podršku građana Hrvatske, ali i šire. Gradu Dubrovniku u utorak je u jutarnjim satima predana peticija za vraćanje kućice Anastaziji pred Kneževim dvorom, objavio je Dubrovački vjesnik.

Inicijatori peticije kažu da su peticiju uputili Gradskom vijeću Grada Dubrovnika i gradonačelniku, a istu je potpisalo čak 10.335 ljudi. Za usporedbu, dubrovački gradonačelnik Mato Franković je u 2. krugu lokalnih izbora osvojio 9 175 glasova.

O mački Anastaziji koja je postala jedan od simbola Dubrovnika, oglasili su se i iz udruge Prijatelji životinja.

“Ovo nije samo priča o mački koja treba malo ljubavi i suosjećanja, samo svoje pravo da živi i preživi. Nije ni samo priča o Dvoru ispred kojeg obični puk, u ovom slučaju mačka, ne smije biti kako ne bi uvrijedio one uzvišene u Dvoru. Nije ni samo priča o odbacivanju očite turističke atrakcije koja ima veliku moć privlačenja gostiju. To je priča o svim mačkama u Hrvatskoj, o zanemarivanju Zakona o zaštiti životinja, o nepostojanju hranilišta za mačke, programa „Uhvati-Kastriraj-Vrati” i sufinanciranja kastracija, o nesređenom, hladnom društvu koje ne prepoznaje da se uzdižetek onda kada uvažava potrebe najslabijih. Ali priča je to i o ljudima koji su trenutačno najpoznatijoj mački u Hrvatskoj napravili kućicu koja ne samo da ju grije, već kućicu koja može obići svijet. I drugim našim gradovima i općinama, nedostaju takvi ljudi i među onima koji donose odluke, koji mogu učiniti više za mačke, a pritom i za ljude. Anastazija svojim strpljenjem, umiljatošću i ljubavlju prema ljudima, čak i onda kada joj priušte smrzavanje, progovara za sve mačke u Hrvatskoj koje muče jednake muke, koje jednako vape za provedbom Zakona o zaštiti životinja, malo hrane i zaklonom od vremenskih neprilika i hladnoće”, navode iz Prijateljia životinja.