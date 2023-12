Tony Cetinski kao gost iznenađenja raspametio mladenca: Pustio mladu i pohitao pjevaču

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Pjevač Tony Cetinski nedavno se pojavio na jednom vjenčanju kao gost iznenađenja, za koje ni mladenka ni mladenac nisu znali, a njegov dolazak posebno je oduševio mladenca koji je pustio mladu kako bi pohitao omiljenom pjevaču.

“U jednom je trenutku mladi pustio mladu kad me vidio, jer on je fan. Onda sam mu ja dao znak da se vrati njoj da pleše s njim. Genijalni su to trenuci jer vidite koliko ljudima malo treba da budu sretni”, otkrio je Tony za IN magazin.

Cetinski, koji je ove godine primio nagradu ”Oliver Dragojević” za najboljeg pjevač godine, otkrio je i kako kreće u novi biznis – dizajn muških odijela s potpisom s francuskim dizajnerom hrvatskih korijena Matom Bašićem, odlučio je okušati s u modi.

“Kad počnu te cifre blebetat”

Za Novu godinu Cetinski nastupa u Budvi, a komentirao je i medijske napise o cijenama koje glazbenici naplaćuju u najluđoj noći.

”Kad se počnu te cifre blebetat, malo njih kaže precizno. Kad vidite cifru, to ne ide sve izvođaču, to je, naravno i bend i produkcija i razglas i rasvjeta. Što je veća produkcija to je skuplji nastup’, zaključio je pjevač.