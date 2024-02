Svi bruje o liku u plavoj košulji sa Super Bowla: Snimka ima više pregleda od Usherovog nastupa

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Brojne zvijezde svjetske scene nisu propustile uživo pratiti 58. Super Bowl koji se održao u nedjelju na stadionu Allegiant u Las Vegasu. Elon Musk, Taylor Swift i Blake Lively, Justin Bieber i Hailey Bieber, Lady Gaga, Jay Z , Gordon Ramsay, Paul Rudd, Jimmy Kimmel, Guillermo Rodriguez, Lana Del Rey i Jeff Goldbloom, samo su dio zvijezda viđenih na Super Bowlu.

Za glazbeni dio pobrinuo se Usher kojemu su se na pozornici pridružili Alicia Keys, will.i.am, Ludacris i Lil Jo. On je nakon nastupa otišao na večeru s trudnom djevojkom Jennifer. Mnogi su komentirali izgled Paula Rudda, kojeg neki nisu prepoznali, a veliku pažnju privukao je i Elon Musk.

Ipak, umjesto svih zvijezda koje su privukle pažnju kamera, društvene mreže bruje o čovjeku potpuno nepoznatom javnosti. Društvenim mrežama kruži kratak video nastao na poluvremenu Super Bowla, a do sada je prikupio 7,8 milijuna pregleda.

Samo s X-a video je proslijeđen 13,3 tisuća te ima 146,7 tisuća oznaka “sviđa mi se”. Na snimci se vidi kako je tijekom izvođenja pjesme Turn Down For What muškarac u plavoj košulji odbačen visoko u zrak, a mnogi se pitaju je li danas s njim sve u redu.









“Red Bull daje ti krila”, “Tip je doslovno poletio”, “Koji je ovo vrag?” neki su od komentara. Još uvijek nije poznato tko je muškarac sa snimke, niti je li s njim sve u redu. Zanimljivo, snimka je nadmašila preglede Usherovog nastupa na Super Bowlu, objavljenom na službenoj stranici NFL-a.

Njegov nastup u ovom je trenutku osmi na Trending listi YouTubea s malo više od šest milijuna pregleda u dvanaest sati od kada je objavljen.