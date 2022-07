STRAVIČNE PRIJETNJE: Srpska voditeljica koja je stala u obranu Nikoline Pišek završila na policiji

Srpska voditeljica Jovana Jeremić u subotu je u ranim jutarnjim satima digla na noge brojne tamošnje medije i to nakon što se doznalo da je zbog prijetnji prekinula godišnji te iz Crne Gore došla u Beograd i ravno s aerodroma završila na policiji gdje je četiri sata davala izjavu da bi u konačnici podigla kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe koja joj je poslala cijeli niz vrlo uznemirujućih, prijetećih poruka, uz tvrdnje da je riječ o članu klana Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i prijatelju Tamare Đurić, popularne srpske starlete.

Jovana je okupljenim novinarima dala izjavu, i otkrila kako je proteklih dana počela dobivati prijetnje, koje je policija vrlo ozbiljno shvatila, no za sada nije dobila policijsku zaštitu.

“Maja Marinković će biti privedena na saslušanje, i svi koji su sudjelovali u ovome bit će saslušani i kažnjeni. Ja moram reći da je meni sinoć Tamara Đurić poslala poruku i napisala je: “Jovana ja sa ovim nemam nikakve veze”. Koliko ima veze, utvrdit će policija”, rekla je voditeljica poslije izlaska iz policijske stanice.





Maja Marinković je inače sudionica kontroverznog reality showa “Zadruga”, a voditeljica joj je poručila: “Od Soraje i Stanije ovo ne možeš da doživiš nikada. Soraja i Stanija su nivo. Bolje sestro da si se uhvatila za dalekovod nego za Jovanu Jeremić.”

U međuvremenu, o Jovaninim optužbama oglasile su se Maja Marinković i Tamara Đurić koje su za Kurir iznijele svoju stranu priče. Tamara tvrdi da nema veze s uznemirujućim porukama koje je dobila voditeljica.









“Ovo je smiješna manipulacija. Njih dvije su mi drage. Što se tiče Veljka Belivuka, ne poznajem ni njega, ni njegove ljude. Mediji su me ranije predstavili kao njegovog protivnika, a sad njegovi ljudi prijete u moje ime. Samo ću reći da su mi drage obje”, navela je Tamara.

S druge strane, Maja tvrdi da je Jovana sama sebi slala poruke. “To je čista glupost! Laž! Činjenica je da Jovani Jeremić treba medijska pažnja preko mene, ali je više neće dobiti. Rekla sam joj sve što sam imala, jadno mi je da se ovim stvarima bavi kako bi dospjela u novine preko mog imena. Vjerovatno je sama sebi kupila karticu i slala poruke, ništa me ne bi čudilo. Toliko od mene”, kaže Maja.









Voditeljica Pink televizije otkrila je i dio poruka koje je dobila.”Pu*it ćeš k**ac iz du*eta u usta”, “Slušaj, Jovana, Tamara mi je dala tvoj broj, Đurićka. Sad ti se lijepo javljam i upozoravam. Budeš li još jednom Maju Marinković uzela u usta, nikad više na televiziju nećeš izaći. Tamara moja Đurić je htjela pakao da ti napravi, al’ sam smirivao situaciju. Zadnji put upozorenje upućeno tebi, djevojko, kraj”, navedeno je bilo u jednoj poruci na koju voditeljica nije odgovarala, potom su uslijedile nove poruke.

. “Ćutiš, fukso. Kažu iz MUP, poderali prijavu i bacili. Opet kukaš. Čekaju te moji “tigrovi”, pred emisiju na Pinku. Sad ćemo te odučiti od mikrofona, zamijenit ćeš ga ku**em za čitav život. Čitav život ćeš pušit ku**eve. Jasno! Nema više televizije za tebe. Bolesnice jedna, šta si se “istripovala” da si bitna. Smije ti se cijela scena”, glasile poruke. Nakon toga u jednoj od poruka joj je napisano da će ju uništit “iz principa”. “Jer, s nama uvijek Nevolja. Misliš, ako je Velja pao, da nismo podijelili pozicije. Tko će koga, mater ti u pi*ku jebem. Sljedeću utakmicu izlazi parola posvećena tebi. Skandirt aće ti cijela tribina”, dodaje se dalje u prijetećim porukama.

“S uznemiravanjem je počeo u dva u noći. Pozvao se na Tamaru, da je od nje uzeo broj da me maltretira, a da brani Maju zbog mojih stavova o ku*vama i ku*varluku. Nije viteški odlaziti kod mafijaša i tražiti im usluge da zastraši Jovanu Jeremić. Ja sam neustrašiva, ja jesam sama i razvedena, ali to ne znači da me mogu dmaltretirati. Kaznena prijava im slijedi. Ja ću ovo isjterati do kraja. Neće moju emisiju određivati nijedan Veljin koljač”, rekla je u dahu voditeljica uoči samog dolaska u policijsku stanicu.

“I sutra da mi se nešto dogodi, želim da me pamte kao heroja i kao nekog tko se zalagao za dobro u ovoj zemlji. Kada ga policija bude uhvatila, ja ću ga pozvati direktno u studio u jutarnji program kod mene da kaže pred 2,5 milijuna ljudi. Sve kučke i ku*ve moraju naučiti obračunavati sa mnom, ali ja sam ljepotica, a zvijer i imam muda veća od 99 posto muškaraca u Srbiji, ja bez prijetnji pozivam da dođu u jutarnji i kažu što je sporno”, poručila je Jovana.

Podsjetimo, srpska voditeljica nedavno se javno obračunala i sa Vitorom Ristovićem, svekrom naše voditeljice Nikoline Pišek. Naime, u emisiji “Jeremićeva to voli vruće” voditeljica je i neke nepotvrđene informacije o obitelji Ristović.

“Moje mišljenje je da se pravi jedan reality od teške životne situacije u kojoj se našla Nikolina Pišek. Ne razumijem ponašanje Miše Grofa, njemu svaka čast, meni je drago što on ima toliku imovinu na svoje ime, ali ne vidim što je sporno. Ako je imovina na njegovo ime, zbog čega se toliko na jedan seljački način ophodi prema svojoj snahi, zauvijek formalnoj i postojećoj”, rekla je Jovana Jeremić.

“Taj animozitet koji on ima prema njoj što je Hrvatica je morao riješiti sa svojim sinom dok je on bio još uvijek živ. To je problem u umjetninama, ja sam upoznata s cijelim slučajem, jer su umjetnine u ogromnoj vrijednosti, o tom novcu koji se nalazi u tajnom sefu čiju šifru zna samo Nikolina, o tim nakitima, satovima skupocjenim i stječe se dojam za svakog normalnog čovjeka da je Nikolina Pišek materijalist, ali ja moram reći da ja nisam vidjela nijednu objavu Nikoline Pišek koja je to pokazala, ja više imam dojam da je ogroman materijalist u cijeloj ovoj priči Miša Grof, jer se kod njega sve vrti u napadima na Nikolinu u javnosti, a ne znam što postiže time. Iskreno mislim da je bolje da sačuva tu snagu za sudski postupak u kojem će završiti, jer će ga Nikolina tužiti za sve ove izjave, mislim tužila bih ga i ja da sam mu snaha”, dodala je.

“On će sve to morati dokazati, od toga da je Nikolina htjela ubiti njegovog sina, to su strašne optužbe, on optužuje Nikolinu da je ona ubojica. To sada prelazi odnose nasljeđivanja, to je nešto na osobnoj bazi. Ja ne želim pomisliti da se Miša Grof loži na vlastitu snahu pa to radi namjerno, ne bih dolazila do te morbidnosti, jer djeluje kao netko tko patološki mrzi Nikolinu, a psihološki gledano, patološki je mrzi zato što je previše voli, koliko god to paradoksalno djelovalo”, smatra Jovana, inače poznata kao voditeljica “bez dlake na jeziku”.

“Drugo, ima mnogo kontroverzi o Miši Grofu. Nije sada da ja branim Nikolinu Pišek, ali naprosto, osjećam se negdje kao žena, malo pogođena načinom kako se jedan muškarac ophodi prema svojoj snahi, umjesto da je zaštiti, on nju napada. Znači novinari trebaju bolje pročešljati, Miša Grof je rekao da on ima samo jednog sina, ja imam drugu informaciju. Ovo je sada šokantno što sam iznijela, ali ja sam to čula”, ispričala je Jeremić.

“Nikolina je prevarena žena, tu nema priče, a na monstruozan način je to saznala, za smrt muža koji je umro na toj maserki, na toj ljubavnici, to je stvarno strašno, filmska scena. O tome se može napraviti film, da se napiše knjiga i ta žena je preživjela golgotu i linč i ja ne želim više ni na koji način da Nikolini Pišek nanesem neku duševnu bol, nakon svega što je ona doživjela”, dodala je.

“Što god da je mislio o njoj, nije to trebao javno, već u četiri zida i da se suzdrži od seljačkih komentara”, zaključila je popularna srpska voditeljica.

Nakon toga, Vitor Ristović je dao izjavu za 24sata. “Pa, ja imam još jedno dijete. Pa što ja znam, ja je baš i ne viđam, malo je neuračunljiva. Zove se Jovana Jeremić”, izjavio je Miša Grof.

“Ona je naša kćer. Malo je iracionalna, zato je nismo javno pokazivali. Često ide na liječenje”, dodao je ironično.