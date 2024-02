Sprovod kralja Charlesa do u zadnji detalj bio je isplaniran još prošle godine

Autor: G.B.

Vijest da kralj Charles ima rak potresla je milijune ljudi diljem svijeta. Kraljica Camilla danas je na konferenciji za medije izjavila kako se, unatoč crnim prognozama, kralj osjeća dobro, a no nikakve detalje o teškoj bolesti koja ga je snašla nije iznosila.

Na zaprepaštenje brojnih, Charlesov je sprovod bio do u detalj isplaniran još prošle godine. No, to nema nikakve veze s njegovom bolešću ni s godinama. Naime, operacija Menai Bridge je kodno ime za planove povezane sa smrću Kralja Charlesa III. Naziv se odnosi na viseći most u Walesu, a sam plan uključuje objavu njegove smrti, razdoblje službene žalosti i detalje njegove državne sahrane. Planiranje kraljeve sahrane započelo je gotovo odmah nakon što je Charles stupio na prijestolje nakon smrti svoje prethodnice, Elizabete II.

Kodna su imena imali i drugi prijestolonasljednici. Za smrt Princa Philipa, vojvode od Edinburgha, kodno ime je bilo Operacija Forth Bridge, a za Kraljicu Elizabetu II. – London Bridge is down. Budući da je Elizabeta II. umrla u Balmoral Castleu u Škotskoj, nakon njene smrti pokrenuta je Operacija Unicorn.

Bizarnost nad bizarnostima