Smrt glumca iz Beverly Hillsa uznemirila svijet slavnih: ‘Bio je spreman suočiti se sa svime’

Autor: I.D.

Glumac David Gail preminuo je u 58. godini, potvrdila je u nedjelju njegova sestra Katie Colmenares na Instagramu. Uzrok smrti još nije poznat medijima.

Gail je utjelovio dr. Joea Scanlona u više od 200 epizoda Port Charlesa, spin-offa serije General Hospital. Osim toga, glumio je i Stuarta Carsona, zaručnika Brende Walsh (Shannen Doherty) u seriji Beverly Hills 90210, te Deana Collinsa u sapunici Savannah.

“Jedva da je postojao i jedan dan u mom životu da nisi bio uz mene, uvijek moj pratitelj, uvijek moj najbolji prijatelj spreman suočiti se sa svime i bilo kim sa mnom”, napisala je Katie te je dodala “da će ga svaki dan držati u svom srcu”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Katie Colmenares (@colmenareskatie)









‘Zahvalan sam što sam ga poznavao’

Gail, rodom iz Tampe na Floridi, rođen je 1965. Na početku karijere glumio je u ‘Murder, She Wrote’, ‘Dr. Doggie Howser’, ‘Growing Pains’, a 2002. pojavio se u filmu ‘Bending All the Rules’ s Bradleyjem Cooperom i Colleen Porch.

Pete Ferriero, voditelj i producent podcasta Beverly Hills 90210, oglasio se o Davidovoj smrti. Objavio je snimke Davida iz podcasta. “Bio je ispunjen životom i nevjerojatnim pričama. Zahvalan sam što sam ga poznavao. Toliko sam tužan zbog tog gubitka za svijet. Bio je dar za sve nas”, napisao je Ferriero ispod objave glumčeve sestre.

Naime, uz tinejdžersku seriju ‘Beverly Hills 90210’ odrastale su generacije diljem svijeta, iako su postigli neviđen uspjeh i slavu, nakon završetka snimanja nitko od osmero glavnih glumaca nije postigao neki pretjerano velik uspjeh i cijeli ih se život poistovjećuje upravo s ulogama koje su odigrali u mladosti.









Možda najpoznatiji bio je upravo Luke Perry, koji je utjelovio Dylana McKaya te imao brojne televizijske i filmske uloge. Ipak, u privatnom životu nije baš nizao uspjehe. Iza sebe je imao propali brak s Rachel Sharp, s kojom je imao i dvoje djece, da bi mu prije četiri godine bio dijagnosticiran rak debelog crijeva.