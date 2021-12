‘PRIPREMIO NAS JE NA BLJUVOTINE’ Đorđe Balašević ostavio oproštajno pismo, njegova kći otkrila sadržaj!

Autor: Š. P.

Udovica kantautora Đorđa Balaševića, Olivera Šarić Balašević, nakon smrti voljenog supruga pravnim je putem zabranila rad tribute benda u njegovu čast, brojne spotove na YouTubeu koji sadrže njegovu glazbu, a s društvenih mreža je pobrisala sve njihove zajedničke fotografije.

Potez je, očekivano, začudio javnost, a njihova kći Beba Balašević ovih je dana dala naslutiti da je sve to dio Balaševićeve posljednje želje.

Gostujući u emisiji “TV lica… Kao sav normalan svijet” na RTS-u, Beba je, naime, po prvi put otkrila da je Balašević svojoj obitelji ostavio oproštajno pismo.

“On je onog tamo studenog napisao nama jedno pismo, mail, svima nama. Bez obzira na to što smo se viđali svakog dana, družili, čuli telefonom… Mislim da je imao pretpostavku da je ovo nešto što treba ostati zapisano. Strašno me to nerviralo. Zvučalo je kao nešto što mi trebamo raditi kad on više ne bude tu. I ja sam mu rekla: ‘Neću to čitati'”, ispričala je Beba.

“To nije bio popis zahtjeva, jer on nije bio čovjek koji je zahtijevao. To je bilo nešto kao ona Kiplingova pjesma ‘Ako’. Nije pisano u stihu, ali to je za mene sigurno jedna od najljepših stvari koje je on ikada napisao, koja nikada neće biti objavljena jer je to između njega i nas”, dodala je.

‘Mi sad njemu ispunjavamo želju’

Iako pismo nije objavila, ipak je otkrila dio sadržaja i na neki način opravdala postupke svoje majke koji su u javnosti dočekane na nož.

“U tom pismu je on, između svih ostalih stvari na koje nas upućuje, rekao i kako da se odnosimo prema njegovu autorstvu, prema onom što će nas dočekati kada izmile miševi iz boce, kada počnu badavani mudrovati”, priznala je.

“I na ovo što se događa ovih dana, jedan plotun bljuvotina na obitelj. I na to nas je pripremio. Rekli smo da nećemo citirati ni jednu njegovu rečenicu, ali i to je rekao. Kako da se odnosimo prema njegovom djelu, prema onom što će ljudi od nas tražiti”, izjavila je Beba Balašević.









“Mi samo provodimo ono što je želio čovjek koji je nama ispunio sve želje dok je bio tu, mi sad njemu ispunjavamo želju”, ispričala je Balaševićeva kći.