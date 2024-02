Nives Celzijus pokušala slagati kćer pred pola milijuna pratitelja: Ona ju provalila iste sekunde

Autor: G.B.

Kćer Nives Celzijus, Taisha, na svom je Instagram profilu objavila videozapis na kojem je zamolila majku da prokomentira nekoliko fotografija koje joj je donijela.

Nives je prihvatila izazov i fotografiju po fotografiju pokazivala u kameru, objašnjavajući tko je na njoj. Tako je najprije pokazala fotografiju na kojoj se nalazi pjevač Srđan Milošević, poznat po pjesmi ‘Tebi moja mazo’. Upitala je Taishu zna li tko je to, no ona je rekla da ne zna. Osim Srđana, na fotografiji se nalazila još jedna osoba pa ju Taisha upitala tko je taj drugi.

Nives se zbunila te joj rekla da joj je to prijatelj iz Crne Gore, ne otkrivajući mu ime. Nedugo zatim ponovno joj je postavila isto pitanje jer je donijela još jednu fotografiju na kojoj se tajnoviti muškarac nalazi: “Aha, ne sjećaš mu se imena?”, upitala ju Taisha.

View this post on Instagram A post shared by Tai…Dr. (@dr_taisha)









‘Znate li nekog tko je ovoliko sladak dok laže’

“Pa ne znam”, rekla je sramežljivo Nives pa naletjela na fotografiju na kojoj je zagrljena s njim te se nasmijala. Kćer joj je na to sarkastično odgovorila: “Da prijatelji, uopće niste bliski”, a Nives joj se nasmijala od uha do uha pa odlučila priznati. “Dobro to mi je dečko bio, ali bili smo samo par mjeseci skupa”.

Nakon toga, našla je fotografiju na kojoj se ljubi s tajanstvenim muškarcem, a onda je otkrila i njegovo ime te razlog njihova prekida. “Vanja Popović, bili smo par mjeseci skupa i onda smo prekinuli jer je on igrao nogomet negdje u Španjolskoj”, otkrila je. Taisha je na Instagramu u opisu objave istaknula da ju je majka slagala.

“Znate li nekog tko je ovoliko sladak dok laže?”, napisala je, a Nives je na svom storyju podijelila objavu te rekla kako majke ne lažu, nego samo zaboravljaju nebitne podatke.