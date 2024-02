Nitko ovo nije očekivao: Domaća glumica bez trunke šminke pozirala u ružičastom donjem rublju

Autor: G.B.

Televizijsku i kazališnu glumicu Petra Dugandžić gledatelji najviše pamte po ulozi u seriji “Zlatni dvori”, a trenutno glumi Helenu u seriji “San snova”. Iako glumica na svojim društvenim mrežama nerijetko dijeli isječke iz privatnog života, nitko od njenih pratitelja nije očekivao fotografije na kojima pozira u ružičastom donjem rublju.

Osim fotografija, glumica je podijelila i nekoliko inspirativnih opisa, u kojima su se, barem sudeći prema pozitivnim komentarima, brojni pronašli.

“Ne boj se ići tamo gdje nikad nisi bila i raditi ono što nikad nisi radila, Petra, jer oboje je neophodno da imaš ono što nikad nisi imala i da budeš ono što nikad nisi bila. Budi lopta”, otkrila je poruku Svemira pa se zahvalila i dodala kako trenutačno radi na tome.

Zbog loše financijske situacije iselila iz Zagreba

Petra je, inače, u dugogodišnjem braku sa suprugom Sašom Vrankovićem, a ove godine proslavit će i 12. godišnjicu. Prije nekoliko godina, u jeku pandemije, odlučili su se iz Zagreba preseliti u Istru.

“Rovinj je donio potpuno drugu energiju, ljudi su mirniji, tempo je sporiji, zrak je laški i ono najbitnije meni – more je na dohvat ruke. Zagreb sa sobom nosi brzinu, nervozu i buku, no u pravim dozama oba grada su dobra kombinacija za mene”, rekla je tada. Podsjetimo, jedan od razloga prodaje stana u Zagrebu bila je i loša financijska situacija.

“Od završetka Akademije radim honorarno jer u gradskim kazalištima nema mjesta za mene, za stalni radni odnos. U prijevodu to znači da15 godina preživljavam od projekta do projekta, ne znajući hoće li sutra biti posla. Bilo je perioda kada nisam radila i do 5 godina, navikla sam na život bez garancije i sigurnosti. No, trenutno nastala situacija ostavila me u stanju šoka. Surađujem s četiri kazališta koja su sva ovih dana zatvorila svoja vrata. Spoznaja da sam do daljnjeg ostala bez prihoda, blago rečeno je zastrašujuća. Bez prostora za manevar, bez plana i ikakve zaštite od strane države”, ispričala je Petra tada.