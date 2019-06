Avantura pričanja za svakog!

Autor: Dnevno/M. T.

Jedan od najstarijih europskih festivala posvećenih isključivo kratkoj književnoj formi, 18. Festival europske kratke priče (FEKP), održava se u Zagrebu i Rijeci od 2. do 7. lipnja na središnju temu ‘Homo Narrans’, a program posvećen temeljnoj ljudskoj potrebi za pričanjem priča otvorit će u Velikoj dvorani Studentskog centra nagrađivani bosanskohercegovački književnik Semezdin Mehmedinović kao prvi od ukupno tridesetak istaknutih inozemnih i domaćih gostiju festivala.

Program 18. FEKP-a najavio je u književnom klubu Booksa u Zagrebu kreativni direktor Roman Simić.

“Osamnaesto izdanje FEKP-a temom ‘Homo Narrans’ pokušava otvoriti potrebu i sposobnost ljudskog bića da priča priče i da ih prepoznaje svuda oko sebe, jer ono što pokreće ljude nije ni novac, ni zastave ni oružje – to je dobra priča”, rekao je Simić. Ono što obilježava goste 18. FEKP-a je pravo na priču, dodao je, “jer postoje priče koje pričamo sami o sebi, koje su naše priče, a postoje i one druge priče koje dolaze sa strane i kojima netko problematizira te naše priče u koje vjerujemo, koje ponavljamo i u koje se zaklinjemo”. “Pravo na priču znači biti u stanju pustiti drugoga da ispriča svoju priču koja će možda pobijati našu priču”, pojasnio je Simić.

Festival će ove godine ugostiti čak 14 istaknutih inozemnih književnika koji, kako je istaknuo, pišu različite forme, fluidnih su identiteta i obitavaju na razmeđu različitih kultura. Svi oni u svojem djelu na raznovrsne načine tematiziraju osnovnu ljudsku potrebu, sposobnost i nuždu da se ispriča i u svemu oko sebe prepozna priča.

Velik broj pozvanih pisaca ima iskustvo imigranata, doseljenika, “drugih” i(li) “drugačijih”, napomenuo je Simić. Kao jedno od najvećih imena ovogodišnjega FEKP-a izdvaja se László Krasznahorkai, kultni mađarski pisac i scenarist, dobitnik više najprestižnijih svjetskih književnih nagrada, među kojima i nagrade Man Booker International, “jedan od zasigurno najoriginalnijih svjetskih autora današnjice”. U Hrvatskoj mu upravo izlazi nova knjiga “Uvijek za Homerom” (MAMA i OceanMore), “priča o putovanju, koje je u temelju naše kulture i civilizacije”.

I ostale se knjige koje će biti predstavljene na FEKP-u bave putovanjima i migracijama. Naveo je još roman “Transatlantik” zvijezde irske književnosti s američkom adresom Columa McCanna, te knjigu “Putnik stoljeća” Andrésa Neumana, koji je argentinskom piscu kojemu se divio i Roberto Bolaño donio prestižnu nagradu Alfaguara.

Meksički pisac Antonio Ortuño predstavit će svoj razorni roman “Spaljeni” o sudbini migranata koji se iz Srednje Amerike pokušavaju domoći SAD-a, a istaknuta talijanska autorica Melania Mazzucco, dobitnica nagrade Strega, dokumentarni roman “Ja sam s tobom: Brigittina priča”, o iskustvu afričke medicinske sestre koja zbog političkih razloga završi u Italiji kao ilegalna imigrantica. “Do puta koji mlada Finkinja u romanu Rose Liksom ‘Kupe br. 6’ provede u vlaku na putu kroz Sibir u osvit sloma SSSR-a, sve te knjige imaju zajednički nazivnik – putovanje, migraciju, promjenu, što je nešto čime se ovaj festival na razne načine bavi od svojih početaka”, rekao je Simić.

Način na koji migracije mijenjaju naš svijet 18. FEKP pokušat će pokazati kroz “posebno jak Irski program”, koji će ugostiti troje autora. Uz Columa McCanna, to su Alan Titley, jedan od najcjenjenijih pisaca koji pišu na irskom jeziku, te Melatu Uche Okorie, autorica rođena u Nigeriji koja je iskustvo 8,5 godina traženja azila u Irskoj pretočila u potresnu knjigu “This Hostel Life”, “koja govori o Ircima na način na koji oni nisu navikli govoriti o sebi, a koja ju je učinila snažnim novim glasom irske književnosti”.

Uche Okorie i Titley autori su dosad nepoznati hrvatskoj publici, kao i albanski autor Elvis Malaj koji je imigrirao u Italiju i pišući na talijanskom dospio u finale prošlogodišnje nagrade Strega. Na festivalu će gostovati i Goran Samardžić, jedan od vodećih bosanskohercegovačkih pisaca svoje generacije, Adania Shibli, jedna od najznačajnijih suvremenih palestinskih autorica, te Eley Williams, “jedna od najinventivnijih suvremenih britanskih autorica kratke priče”.

“Dolaze autori iz svih krajeva svijeta, od Sjeverne i Južne Amerike, preko Afrike i Bliskog Istoka, do čitavog niza Europljana, a naravno, pridružit će im se i sjajni hrvatski pisci”, istaknuo je Simić. Među njima su Marina Šur Puhlovski, Maša Kolanović, Suzana Matić, Tea Tulić, Zoran Malkoč, Senko Karuza, Drago Glamuzina, Miroslav Kirin, Tomica Bajsić, Ivan Jozić, Jelena Zlatar Gamberožić, te mladi autori Marija Dejanović, Goran Paladin, A.Z. Stolica, Dunja Matić i drugi.

U potrazi za odgovorima što bi mogla biti ‘Nova Europa’, FEKP je dogovorio suradnju s istaknutim Hay festivalom, jednim od najznačajnijih svjetskih festivala književnosti, na projektu “Vizije budućnosti”, u sklopu kojega će iduće godine, kao dio programa Rijeka – 2020, biti objavljena istoimena antologija koja će okupiti 28 autorica.

U suradnji s Cekapeom i Booksom u sklopu 18. FEKP-a radionice kratke priče vodit će nagrađivani pisci i profesori Josip Novakovich i Alan Titley. Strip program ove će godine voditi nagrađivana autorica Irena Jukić Pranjić, raspisana su čak dva Natječaja za kratku priču – jedan za mlade autore do 19 godina, a tu je i projekt Riječke taksi priče, koji je spojio pet riječkih pisaca s pet video-umjetnika i jednako toliko taksista.

Svake godine FEKP se dijelom programa seli u druge hrvatske gradove. Do sad su to bili Osijek, Beli Manastir, Hvar, Zadar, Split, Dubrovnik, Pazin, Varaždin i Šibenik, a 2019., kao i prethodne dvije godine, festival gostuje u Rijeci, uz podršku lokalnoga Ureda za kulturu, kao dio projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture. Tamo pisce ove godine put vodi od 5. do 7. lipnja, a sve će završiti u Zagrebu programom G-točka koji će u Malom pogonu Tvornice kulture spojiti razgovore o književnosti, čitanje, film i glazbu.

Festival je dio projekta EPK Rijeka – 2020, a organizira ga Hrvatsko društvo pisaca (HDP), uz pomoć Ministarstva kulture RH, Ureda za kulturu grada Zagreba te kulturnih instituta i veleposlanstava zemalja koji djeluju u Hrvatskoj.