Američki novinar koji je svijetu ispričao priču o Bošku i Admiri sahranjen uz njihova tijela u Sarajevu

Američki ratni reporter Kurt Schork poginuo je 24. svibnja 2000. godine, na zadatku u Sierra Leoneu. Izvještavao je s brojnih svjetskih ratišta, između ostalih i iz BiH, s kojom je imao posebnu vezu.

Prvi je svijetu donio priču o Bošku Brkiću i Admiri Ismić, poznatim kao “sarajevski Romeo i Julija”.

Schorku je posthumno dodijeljena bosanskohercegovačka putovnica i ulica u Sarajevu. Koliko je osobno bio vezan za BiH, govori i podatak da je prema Schorkovim posljednjim željama, nakon kremiranja polovina njegovog pepela sahranjena pored majke u Washingtonu, a polovina na groblju Lav u Sarajevu, pored grobova Boška i Admire.

Kurt Schork & Miguel Gil Moreno de Mora were killed in an ambush in Sierra Leone on 24 May 2000. In the attack two other journalists, Mark Chisholm & Yannis Behrakis were injured.

