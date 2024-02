Hrvati su zaboravili da ovaj posao postoji: Pogledajte što ljudi prodaju za čak 200 tisuća eura

Rekord in Bayreuth! Heute wurde am Zuchtviehmarkt ein Wirbelwind-P*S-Sohn aus Virginia, gezüchtet von Christiane Böhm aus Aufsess für sagenhafte 206.000 Euro an RiverGen verkauft. Er ist damit der teuerste Fleckviehbulle der bisher über eine Auktion ging.

Der mischerbig hornlose Jungbulle besticht mit GZW 151, MW 129, FW 108, FIT 135 und Exterieur 104/99/117/120.

