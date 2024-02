Banke redovito ‘na sitno’ uzimaju od Hrvata: Evo koliko iznose naknade koje ne možete izbjeći

Autor: Dnevno.hr

Banke su ovih dana zaredale sa slanjem izvješća o naplaćenim naknadama i provizijama u prošloj godini. Zakonska im je dužnost obavijestiti svoje klijente o tome koliko su im novca uzele za posredničke usluge. Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB), domaće su komercijalne banke od naknada i provizija u 2022. godini zaradile 16 posto više nego godinu ranije. Konkretno, riječ je 802,6 milijuna eura. Lani je, pak, zabilježen blagi pad ovih prihoda banaka. U prvih devet mjeseci 2023. godine banke su na naknadama i provizijama uprihodile 608,5 milijuna eura, što je 1,7 posto manje od prihoda u istom razdoblju pretprošle godine.

Moguće je da su građani i poduzetnici smanjili svoje troškove tražeći jeftinije bankarske opcije. Najviše zarade bankama stiglo je od naknada za platni promet; čak 200 milijuna eura u prvih devet mjeseci prošle godine. U istom su razdoblju naknade za kreditne kartice iznosile 164,5 milijuna eura. Zanimljivo, prihodi od ovih naknada su u odnosu na prve tri četvrtine 2022. godine pale za 11,2 posto. Od naknada za vođenje računa, banke su ubrale 66,7 milijuna eura, piše tportal.

Iako je teško uspoređivati naknade banaka, jer su u svakoj različite, kao i usluge koje nude. No, postoji dobar pregled naknada i provizija po bankovnim uslugama. Za usporedbu je uvijek dobro uzeti četiri najkorištenije, koje ujedno predstavljaju i najveći trošak građanima.

Kompleksni sustavi

Sve banke naplaćuju naknadu za vođenje računa. Najvišu ima Addiko banka (3,32 eura mjesečno), dok najnižu ima Privredna banka Zagreb (1,19 eura mjesečno). Raiffeisen i Erste banka su tijekom prošle godine povisile ovu naknadu s 1,19, odnsono 1,59 eura na dva eura mjesečno. Zagrebačka, Hrvatska poštanska i OTP banka ovu uslugu naplaćuju 1,59 eura mjesečno.

Koliko je kompleksan sustav bankarskih naknada i provizija najbolje pokazuje primjer naknada za korištenje internetskog i mobilnog bankarstva. Neke banke imaju istu tarifu za obje usluge, dok druge različito cijene ove usluge. Najpovoljnija je u ovom segmentu Erste banka jer je online i mobilno bankarstvo kod nje potpuno besplatno. Addiko banka naplaćuje internetsko bankarstvo po tarifi od 1,79 eura mjesečno, dok je mobilno bankarstvo besplatno. RBA oba modela bankarstva nudi za 1,46 eura mjesečno, a nudi i opciju korištenja samo internetskog bankarstva za 1,19 eura. U ovom je segmentu najskuplji PBZ koji nudi obje usluge za 1,59 eura mjesečno. Srećom, nijedna od velikih banaka nije mijenjala cijenu ovih usluga tijekom prošle godine.

Naknade za bezgotovinska plaćanja također su raznolike, jer ovise o tome je li transakcija obavljena u poslovnici banke ili putem internetskog bankarstva. Kod plaćanja u poslovnici banke, u pravilu postoje fiksne provizije u postotku koji varira o visini transakcije. Pritom su određeni minimalni i maksimalni iznosi naknada, a bitno je reći da su naknade ujednačene bez obzira vrši li se transakcija u istoj ili nekoj drugoj banci.

Fiksne i varijabilne provizije

Za plaćanja u poslovnici fiksnu proviziju od jedan posto ukupnog iznosa transakcije imaju HPB i PBZ, 1,25 posto naplaćuje ZABA, 1,30 posto RBA, 1,5 posto Erste, a proviziju od dva posto naplaćuju Addiko i OTP banka. Minimalne naknade se kreću od 10,6 posto u HPB-u, do 1,99 eura u Addiku. Maksimalne naknade se, pak, kreću od 9,95 eura u PBZ-u do 26,54 eura u Addiko banci.

No, za razliku od transakcija u poslovnicama banke, one koje su provedene putem internet bankarstva su različite, ovisno o tome plaća li se na račun u istoj ili nekoj drugoj banci. Kod HPB-a su takve transakcije besplatne, PBZ i ZABA uzimaju 17 centi, Erste 20 centi, RBA, 27 centi, a Addiko i OTP 30 centi. Za online plaćanja na račune u drugim bankama većina naplaćuje 30 centi. Erste uzima 35 centi, a RBA 0,35 posto po transakciji što može varirati od 0,27 do 2,65 eura.









Naknade za bezgotovinska plaćanja, pogotovo u online bankarstvu, podignute su tijekom 2022. godine. Lani nije bilo poskupljenja, osim u Erste banci, koja je za ovu uslugu podigla naknadu s minimalnih 1,33 na 1,60 eura te s najviših 13,27 na 16 eura. Također je podigla i naknade za online plaćanja sa 17 na 20 centi, odnosno s 30 na 35 centi, ovisno o tome je li transakcija izvršena na račun u toj ili nekoj drugoj banci.

Naknade za dopuštena prekoračenja na tekućem računu računaju se kao kamatne stope, odnosno u postocima na godišnjoj razini. One su najniže u Addiko banci i variraju od 3,75 do 5,9 posto. Najviše su, pak, u ZABA-i – 7,19 posto. Ove se naknade naplaćuju svakog mjeseca, a ovise o iznosu i razdoblju korištenog prekoračenja. Treba reći kako su ove naknade podignute prošle godine u većini banaka, a njihov je rast ovisio o rastu kamatnih stopa na tržištu.