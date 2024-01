Hrvat izdao domovinu, mislio da će ga Srbi nagraditi: Strašno je što su mu napravili

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Na današnji dan, 26. siječnja 1991. beogradska televizija objavila je tajno snimljeni film o takozvanoj “aferi Špegelj”. Vojna obavještajna služba KOS pripremala ga je još od listopada 90-te, a glavnu ulogu u njemu odigrao je tada čuveni general Martin Špegelj.

Nakon prvih izbora u Hrvatskoj, 24. kolovoza 1990. godine, Špegelj koji je do tada bio visokopozicionirani general, okreće leđa JNA i postaje drugi ministar obrane. Špegelj je bio jedan od rijetkih koji su predvidjeli rat, pa je tako zajedno sa slovenskim zapovjedništvom sastavio ratni plan za obje države ako budu napadnute.

Do afere i prikazivanja filma došlo je kada je skrivena kamera prikazala kako tumači plan o napadu na vojarne i smaknuću vojnih osoba i njihovih obitelji, no mnogi i danas tumače kako je video montiran, i to vrlo loše. Cilj prikazivanja ove intrigantne snimke navodno je bio dokazivanje da se Hrvatska nezakonito naoružava i sprema “Bartolomejsku noć” pristašama komunističkog režima i časnicima JNA.

Izdao ga prijatelj i susjed

Čovjek koji ga je tajno snimao Hrvat Vladimir Jagar, oficir JNA koji je s prvim naznakama Domovinskog rata donio jasnu odluku: ostaje vjeran svojoj službi, neće se priključiti Hrvatima koji su stali u obranu domovine i ako je potrebno – okrenut će oružje prema vlastitom narodu. Naime, Špegelj mu je, kao i ostalim Hrvatima s visokim činovima u JNA ali i prvom susjedu, savjetovao prekid službe u JNA i ponudio mu djelovanje na hrvatskoj strani.

Rođeni Virovitičanin Vladimir Jagar ponudu ne samo da je odbio, već je raskrinkavanjem Martina Špegelja Hrvatskoj nanio veliku štetu. Pripremio je skrivenu kameru s mikrofonom, pozvao Špegelja na sastanak, naveo ga na priču o naoružavanju MUP-a i planovima razoružavanja vojarni JNA i sve raskrinkao objavom snimke na televiziji. “Bio sam uvjeren da ćemo tad pobijediti ustaštvo, Špegelja, Dečaka i slične”, izjavio je kasnije.

Špegelj je naknadno u jednom od brojnih intervjua spomenuo ovu izdaju: “Za mene je bilo šokantno što me izdao Vladimir Jagar, kome sam beskrajno vjerovao, pristao je na suradnju s KOS-om i izdaju. Snimili su me u Jagarovoj kući. Autentično je da govorim o naoružavanju Hrvatske i o tome kako ćemo, ako budemo prinuđeni, uzeti skladišta JNA i kasarne, ali nije autentično da sam pozivao na ubijanje oficira i njihovih obitelji”.









Preminuo ponižen i poražen

Martin Špegelj je tada izbjegao uhićenje, no mnogi suradnici o kojima je pričao – završili su iza rešetaka. S druge strane, nakon što je svjedočio na sudu protiv Virovitičke skupine, JNA je Jagara i obitelj preselila u Beograd, a njega unaprijedila činom kapetana i odličjem. Ipak, sav njegov trud da spriječi Hrvatsku u nastojanjima da se pripremi za obranu od JNA, bio je potpuni promašaj. Nije izbjegao Miloševićevu čistku u svibnju 1992. kada se rješavao nesrpskog kadra pri čemu je, paradoksalno, etiketiran kao “hrvatski špijun”.

Poraženi Jagar sveden je na smanjenu plaću, a mirovinu nije mogao ostvariti sve do 1998. Također, ni pravo na otkup stana nije imao sve do demokratskih promjena u Srbiji. Zbog svega se počeo boriti sa srčanim problemima, a preminuo je 2019. godine. Sahranjen je u Beogradu. Iza sebe je ostavio ružan, izdajnički trag i izjavu “vojnička zakletva, patriotizam i ljubav prema SFRJ donijela samo četiri bajpasa na srcu”.