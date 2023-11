Legenda otkrila ime omiljenog automobila: ‘Još nisam vozio ništa od čega bih se tako naježio’

Autor: Z.S.

Legendarni voditelj Top Geara, Jeremy Clarkson, vozio je tijekom višedesetljetne karijere veliki broj automobila, međutim je na njega ostavio najveći dojam. Clarkson je to otkrio za The Sunday Times 2014. kada je rekao da je riječ o Lexusu LFA, koje je isprobao 2012. niti jedanaest godina kasnije mišljenje nije promijenio. “Još nisam vozio ništa od čega bih se tako naježio”, poručio je nedavno.

Clarkson je u prvoj recenziji o Lexusu LFA, objavljen 9. rujna 2012. napisao kako u početku nije bio zainteresiran za LFA te da je poslao je Richarda Hammonda da ga isproba. Zanimljivo, do tada mu se uopće nije sviđao niti jedan Lexus zbog toga što ne dizajnira automobile za Veliku Britaniju, već za debele ljude u Teksasu, za duge, ravne ceste Nevade, za ekologe u Hollywoodu’. “SC 430 jedan je od najodvratnijih automobila s kojima sam se ikad susreo. Pa zašto bih na trenutak mogao zamisliti da bi LFA bio drugačiji?”, zapitao se, ali uskoro je promijenio mišljenje.





Oduševila ga unutrašnjost

“Neki kažu da previše liči na Toyotu Celicu ili Toyotu Supru, ali nema nikakve veze s njima, jer je vrlo širok i nizak. Izgleda vrlo posebno, a unutra je još bolje. Za razliku od Ferrarija, koji tipke stavlja gdje god nađe mjesta, Lexus je u ovom automobilu sve lijepo smislio. To je najljepša unutrašnjost automobila koju sam ikada pronašao. I nikada se ne bih umorio od gumba koji pomiče sve kotačiće”, podijelio je Clarkkon svoje dojmove i opisao osjećaj pri paljenju motora.

“Wow! Buka je nevjerojatna, to nije auto koji vrišti ili reži”, poručio je Clarkson kojeg je očarao zvuk atmosferskog V10 motora. Dodao je i kako mu novaj automobil ulijeva ogromno povjerenje. “Moram reći da mi se svidio. To je pametan automobil, kojeg su napravili pametni ljudi. Na neki način je sirov baš kako treba. Motor naprijed, dva sjedala u sredini i prtljažnik straga. Pa ipak, unatoč tome, imate osjećaj da ste u pravom trkaćem automobilu”, poručio je a kao problem je istaknuo to što je proizvedeno samo 500 primjeraka, čija je veća od 400.000 eura.