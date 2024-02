Elon Musk mora povući 2,2 milijuna automobila s tržišta zbog jako bizarne greške

Autor: Dnevno.hr

Tesla, kompanija u vlasništvu kontroverznog poduzetnika Elona Muska, nazvana po jednom od najvećih genija tehnološkog doba, mora opozvati ukupno 2.193.869 svojih električnih automobila. Riječ je o Modelu S proizvedenom između 2012. i 2023., Modelu X proizvedenom u razdoblju od 2016. do 2024., Modelu 3 iz 2017. do 2023., Modelu Y proizvedenom od 2019. do 2024. te Cybertrucku iz ove godine.

Razlog povlačenja je zaista neobičan. Naime, oznake upozorenja na instrumentnoj ploči, odnosno zaslonu ispred vozača su manje od američkog Federalnog standarda za sigurnost motornih vozila. Taj standard propisuje da veličina oznake za upozorenja pri kočenju i parkiranju moraju biti veličine od jedne osmine inča, odnosno 3,2 milimetra. No, u svim Teslinim vozilima, ona su manja.

Problem je otkriven još 8. siječnja, a nakon istrage, kompanija se odlučila za opoziv vozila, iako nije bilo prijavljenih nesreća ili kvarova uzrokovanih ovim nedostatkom. Uz opoziv vozila, kompanija je odlučila riješiti problem softverskom nadogradnjom, kojom će povećati veličinu oznaka upozorenja.

Kupci navedenih Teslinih modela neće dobiti odštetu, ali neće morati ništa platiti, s obzirom na to da je ova nadogradnja besplatna. Tesla je prošlog mjeseca također povukla 200.000 vozila zbog problema sa stražnjom kamerom. Vrijedi reći kako je Tesla Model Y lani postala najprodavaniji automobil u Europi, no ovdašnji sigurnosni standardi očito nisu toliko rigorozni.