RATNI ZAPOVJEDNICI OTKRILI: ‘U kurikulumu Domovinski rat spomenut JEDNOM! Znate li da se surađivalo sa srpskim stručnjacima?’

Autor: Snježana Vučković

Tim stručnjaka zajedno s uredništvom Braniteljskog portala kojeg sačinjavaju i ratni zapovjednici, pomno je proučio kurikul predmeta Povijest za osnovne i srednje škole, kako ga je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja: “Zaprepastili smo se. U tom predmetu praktički nema povijesti Domovinskoga rata i o tome želimo obavijestiti hrvatsku javnost, povjesničare, ustanove, Vladu, sve hrvatske branitelje i sve braniteljske udruge. Ni Plenković ni Divjak nisu odgovorili na naše upite. Pisali smo i tražili promjene no nismo dobili odgovor, osim što je ministrica Divjak na HTV rekla da će povijest Domovinskoga rata biti napisana u skladu sa saborskom Deklaracijom o Domovinskom ratu. Nije nam odgovorio ni premijer g. Andrej Plenković. Javna rasprava je „završena“, požurilo se s „eksperimentalnim“ uvođenjem novoga kurikula u škole i – Jokićev je kurikul ostao isti!”, kazuju iz ovog uredništva.

Domovinski rat “preskočen”?

Tvrde i kako smo gotovo u potpunosti ostavljeni bez povijesti iz obrambenog Domovinskoga rata te da se on u cijelom kurikulu od 150 stranica spiminje samo JEDNOM.

“Povijest Domovinskoga rata trebala se učiti u osmom razredu osnovne škole i u četvrtom razredu gimnazije. U osnovnoj školi učenje i poučavanje Povijesti ostvaruje se dva sata tjedno, ukupno 70 sati godišnje. Nije jasno koliko je sati od tih 70 predviđeno za povijest Domovinskoga rata. Citiramo kurikul:

Cjelina 8.1 Izazovi međuraća obuhvaća ključne događaje, pojave i procese koji su obilježili svijet, Europu i Hrvatsku između dva svjetska rata. Teme za dublju obradu mogu biti povezane s izazovima demokracijai totalitarnih režima, ključnim promjenama u gospodarstvu i društvu te svakodnevici. Pri odabiru tema ili sadržaja za pojedine teme treba voditi računa o hrvatskoj povijesti tog razdoblja, odnosno Hrvatskoj u Kraljevini SHS/Kraljevini Jugoslaviji.

Cjelina 8.2 Drugi svjetski rat obrađuje ključne događaje i fenomene u Hrvatskoj, Europi i svijetu od 1939.do 1945. godine. Teme za dublju obradu mogu biti povezane s bojištima Drugog svjetskog rata, Holokaustomi drugim zločinima protiv čovječnosti, Hrvatskom u Drugom svjetskom ratu, posljedicama rata te utjecajem rata na svakodnevicu. Pri odabiru tema ili sadržaja za pojedine teme treba voditi računa o hrvatskoj povijesti tog razdoblja.

Cjelina 8.3 Poslije ratni i suvremeni svijet obuhvaća ključne događaje i procese u razdoblju od Hladnog rata do danas. Teme za dublju obradu mogu biti povezane s Hladnim ratom, europskim integracijama, slomom komunističkih režima u Europi, dekolonizacijom, pokretima za ljudska prava, promjenama u gospodarstvu,društvu i svakodnevici, oružanim sukobima, migracijama i drugim izazovima suvremenog svijeta.

Cjelina 8.4 Hrvatska nakon 1945.: socijalistička Jugoslavija, samostalnost i Domovinski rat obrađuje ključne političke, gospodarske i društvene događaje i procese iz hrvatske povijesti druge polovice 20. stoljećai početka 21. stoljeća. Teme za dublju obradu su Hrvatska u drugoj Jugoslaviji, nastanak i razvoj samostalne Hrvatske, Domovinski rat te demokratski procesi i uključivanje u europske i svjetske integracije”, kažu iz uredništva Braniteljskog portala koji je surađivao sa timom od pet doktora znanosti.

U gimnaziji se ne spominje?

“Što se tiče povijesti Domovinskoga rata u gimnaziji, on se uopće ne spominje! Na mnogo mjesta rabi se izraz „nacionalizam“. Nije jasno radi li se o nečemu lošem ili dobrom. Uz „nacije, nacionalne manjine“ „nacionalizam“ otvara prostor da se u njega strpa domoljublje i osudi se. „Demokratski procesi i razvoj ljudskih prava“ uopće ne pripadaju u povijest. Povijest ljudskih prava ne treba više od sata nastave. Totalitarni režimi, Holokaust“. Holokaust (najčešće uz II. svjetski rat) spominje se barem 15 puta. Jasno je da o Holokaustu treba učiti, ali treba učiti i o Bleiburgu, Križnom putu i drugim učinjenim zločinima nad Hrvatima. Zašto se pod „totalitarni režimi“ ne nabroje komunizam, fašizam i nacizam? Ovako se komunistički i srpski zločini nad Hrvatima mogu podvesti pod totalitarne režime, dakle opće fraze o gulazima u Sovjetskom savezu, a ustaški zločini, opširno, pod Holokaust”, kažu i dodaju nešto što su okarakterizirali kao “najstrašnije”:

“Hrvatska država i društvo nakon 1990-e“. Ljudi, to je cijela povijest Domovinskoga rata i stvaranja hrvatske države u jednoj rečenici kurikula od 156 stranica, 6 riječi od nabrojene 51 u rečenici kopiranoj iz kurikula na početku ovoga odjeljka! Tu se uči o zločinima nad Hrvatima u Odesi, progonima Hrvata i pljačka Hrvatske u kraljevini Jugoslaviji, HSS i ubojstvu Stjepana Radića, uspostavi Banovine Hrvatske i srpska pobuna protiv nje, srpskim zločinima nad Hrvatima s proglašenjem Nezavisne države Hrvatske i u tijeku cijeloga II. svjetskoga rata, progonima i ubojstva Hrvata 1945. (detaljno) i nadalje, sve do 1990.”

Iz ovog uredništva spominju manje važna ali vrlo zanimljiva opažanja koja se tiču popisa referencija na kraju kurikula. Neven Budak, Snježana Koren, Ana Pešikan, Slobodanka Antić, Ana Pešikan Avramović i slični beogradski autori.

Gdje su hrvatski povjesničari?

“Svaka čast srpskim stručnjacima, ali da se na njihovima radovima zasniva kurikul hrvatske povijesti, stvarno je prevršilo svaku mjeru jugonostalgičarstva! Budak, Koren i Srbi. Gdje su hrvatski pedagozi, edukatori i povjesničari?! Gdje je Centar za istraživanja Domovinskoga rata?! Gdje je Hrvatski institut za povijest?! Mi tražimo da u svim razredima osim prvoga razreda gimnazije zastupljenost hrvatske i svjetske povijesti bude pola – pola! Za hrvatsku povijest, dakle, treba napisati i ishode i sadržaj JEDNAKO OPŠIRNO I DETALJNO kao za cijelu svjetsku povijest!”, kažu branitelji i ratni zapovjednici koji uređuju ovaj portal i za kraj zaključuju:

Ovo tražimo…

“Ako se jednoj državi može UKRASTI POVIJEST kao što je u ovom kurukulu učinjeno Hrvatskoj, onda ta država mora propasti. Pozivamo sve branitelje, i braniteljske udruge, a napose one koji su na pozicijama obnašanja državne vlasti da ŽURNO REAGIRAJU na prevaru i subverziju kako je ovdje ocrtana. Tražimo žurno rekonstrukciju cijeloga kurikula, SVIH PREDMETA U SVIM ŠKOLAMA. On je rađen netransparentno, otkrivene su prevare pri izborima izrađivača, do voditelja Borisa Jokića, i dobivene su negativne recenzije (njemačka, HAZU). Tvrdimo, a na vlastitom primjeru predmeta Povijest, odnosno povijesti Domovinskoga rata, da je kurikul napravljen NAMJERNO PROTUHRVATSKI! Ne smijemo dopustiti da stvar prođe u lažnim prepucavanjima, kako je prošla Istanbulska konvencija, na primjer., i da se narod ponovno podijeli. Slučaj povijesti je mnogo ozbiljnija stvar, o kojoj ovisi hrvatska država”, jasni su u svojim zahtjevima.