Vaša prehrana mogla bi biti ključ u borbi s upalama: Probajte izbjegavati ove česte navike

Autor: F.F

Upala, bilo kronična, akutna ili oboje, iskusi je gotovo svatko. Jednostavno objašnjeno, to je odgovor tijela na ozljedu ili bakterijsku infekciju. S jedne strane, upala je bitan dio obrambenog mehanizma vašeg tijela. Kada doživite akutnu ozljedu ili bakterijsku bolest, vaš imunološki sustav šalje upalne stanice na zahvaćeno područje kao način za početak ozdravljenja.

Međutim, ako vaše tijelo počne stalno slati ove signale kada nemate ozljedu ili infekciju, to bi mogao biti znak onoga što je poznato kao kronična upala. Kronična upala, koja može trajati mjesecima ili čak godinama, izravno je povezana sa zdravstvenim problemima poput dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

Mnogi čimbenici mogu dovesti do kronične upale, kao što su stres, pušenje, postojeća bolest, prekomjerna konzumacija alkohola i loša prehrana, objavljeno je u članku The American Journal of Clinical Nutritionu. No, kada je riječ o prehrani, koje su točno prehrambene navike koje mogu dovesti do veće upale?

Jedete previše dodanog šećera

Konzumiranje puno slatke hrane može dovesti do pojačane upale. Dodani šećeri, posebno oni u prerađenoj hrani i pićima, snažno su povezani s upalom, povećavajući razine upalnih glasnika, poznatih kao citokini.

Ne jedete dovoljno voća i povrća

Ako imate pretjeranu upalu, to može biti znak da trebate uključiti više voća i povrća u svoju prehranu. Ove skupine namirnica bogate su antioksidansima i protuupalnim spojevima koji mogu značajno smanjiti upalne markere.









Ne jedete dovoljno morskih plodova

Morski plodovi, posebno masna riba poput lososa, skuše, sardina i pastrve, vrlo su korisni u protuupalnoj dijeti zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina, koje imaju snažna protuupalna svojstva.

Jedete previše brze hrane

Brza hrana, obično jako pržena i prerađena, preporučuje se ograničiti kako biste smanjili upalu. Studije sugeriraju da takva prehrana može izazvati upalni odgovor i oštetiti imunološki sustav.