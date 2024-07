Strašna tvrdnja znanstvenika pogodit će mnoge Hrvate: ‘Bilo je pogrešnih zaključaka’

Studije koje sugeriraju da umjereno konzumiranje alkohola može biti korisno za zdravlje i čak produljiti život možda se temelje na pogrešnim metodama istraživanja, tvrdi tim znanstvenika koji nastoji ispraviti ovu uobičajenu zabludu.

Najnovija studija koju su proveli psiholog Tim Stockwell i epidemiolog Jinhui Zhao sa Sveučilišta Victoria u Kanadi postavlja sumnju na rezultate ranijih istraživanja. Ova meta-analiza obuhvaća 107 znanstvenih radova koji su ispitivali vezu između pijenja alkohola i rizika od smrti, uključujući podatke o gotovo 5 milijuna ljudi i više od 400.000 smrtnih slučajeva.

Analizom su proučene različite studije kako bi se utvrdilo gdje su pristranosti mogle dovesti do pogrešnih zaključaka, što je dovelo do uvjerenja da je “jedna čašica dnevno dobra za zdravlje”, kako mnogi Hrvati misle.

Nije dobro

“Visokokvalitetne” studije su one koje su uključivale mlađe sudionike, dugotrajnije praćenje i isključivale bivše pijanice iz kontrolne skupine, čime su izbjegle pristranost prema apstinentima koji su možda pretrpjeli zdravstvene probleme zbog dugotrajnog pijenja.

Studije koje su pokazivale korist umjerenog pijenja najčešće su bile one niže kvalitete, s uključivanjem starijih sudionika i neadekvatnim razlikovanjem bivših alkoholičara od doživotnih apstinenata. Stockwell naglašava da je prosječni rizik od smrti bio veći među umjerenim konzumatorima alkohola, ukazujući na to da ne postoji “sigurna” razina pijenja.

Studije visoke kvalitete su isključivale utjecaj pušenja i socioekonomskog statusa, što može dodatno iskriviti rezultate. Pušenje i alkohol su povezani, a smanjenje konzumacije alkohola može biti povezano s prestankom pušenja. Također, socioekonomski status može igrati važnu ulogu u riziku od smrtnosti zbog alkohola, s različitim učincima na osobe s različitim društvenim položajem.

Bolje izbjegavati

Prethodna financiranja i istraživanja u vezi s alkoholom su također bila predmet rasprava. Istraživači su primili sredstva od državnih alkoholnih monopola i nevladinih organizacija koje se protive konzumaciji alkohola, dok su kritike često dolazile iz financijski motiviranih izvora.

Ova studija, objavljena u “Journal of Studies on Alcohol and Drugs”, ima za cilj razjasniti nesuglasice u vezi sa zdravim učinkom alkohola i pružiti jasniju sliku o njegovom utjecaju na zdravlje, prenosi Science Alert.