Ovo su večernje navike zbog kojih se debljate: Mnogi rade jednu stvar

Autor: F.F

Nakon dugog i stresnog radnog dana te obaveza vezanih uz roditeljstvo, kuću ili stan sve što poželite je opustiti se prije spavanja. No, ako primijetite nenamjerno dobivanje na težini ili se borite s gubitkom kilograma, možda su krive vaše noćne navike, kako otkriva Destini Moody, registrirana nutricionistica.

Moody je u razgovoru s Eat This, Not That! otkrila koje su navike vrlo česte kod ljudi, a loše utječu na naše zdravlje. Točnije, ove navike mogu dovesti do toga da se krenete debljati, a na listi su radnje koje rade mnogi od nas.





Preskakanje večere

Preskakanje večere ili zamjena obroka grickalicama može biti štetno. To može rezultirati prejedanjem, povećavajući unos kalorija sljedećeg dana, posebno ako osoba preskače i doručak.

Jedenje prije spavanja

Istraživanje iz 2020. godine pokazuje da konzumiranje obroka prije spavanja može poremetiti san i doprinijeti debljanju. Tijelu je potrebno vrijeme za probavu hrane, a ležanje odmah nakon obroka može uzrokovati nelagodu i narušiti kvalitetu sna.

Nedostatak sna

Nedostatak sna može potaknuti žudnju za energetski bogatom hranom, dovodeći do hormonske neravnoteže koja povećava apetit i usporava metabolizam, otežavajući održavanje zdrave težine.

Rad do kasno u noć

Rad do kasno u noć može povećati razinu stresa, što dovodi do povećanja kortizola i žudnje za visokokaloričnom hranom. Osim toga, stres može potaknuti želju za slatkim i nezdravim namirnicama, što utječe na struk.

Večernje vježbanje

Iako večernji treninzi imaju prednosti, intenzivna tjelovježba blizu vremena za spavanje može ubrzati metabolizam, čineći opuštanje teže. Povećani adrenalin i ubrzanje srčanog ritma nakon vježbanja mogu otežati zaspati.









Moody savjetuje da je važno izbjegavati intenzivno vježbanje tik prije spavanja, budući da endorfini mogu produžiti budnost. Važno je pronaći ravnotežu između tjelesne aktivnosti i noćnog odmora radi očuvanja zdravog načina života.