ZAGREB BURGER FESTIVAL: 18 burger majstora, preko 70 različitih burgrea!

Autor: Hina

“Zagreb Burger Festival” otvoren je u četvrtak na zagrebačkome Strossmayerovu trgu, gdje će posjetitelji do 23. rujna moći uživati u čak 70-ak vrsta burgera.

Kako su spojili u gourmet poslasticu vrlo ukusno meso s finim umacima, posebnim dodatcima i hrskavim pecivima, ove godine otkriva čak 18 majstora burgera iz Zagreba, Pule i Splita.

“Prošlogodišnji pobjednik Mason Burger&Staff koketira s ‘vinskim burgerima’, El Toro plovi u smjeru latino okusa, 50 A Burger&Champagne Bar s ponosom ističe pileće, janjeće i vege varijante.

Good Food priprema burger za četiri osobe, BarBaQ obećava ultimativnu slast iz novog smokera, a Đurina hiža&Meat the King i Maredo vjerni su domaćim tradicionalnim okusima.

Cellar Grill najavljuje burger s viskijem, crnim i bijelim tartufima, a šarenim mirisnim burgerima će se predstaviti Burger Factory, Kitchen&Grill Plac i Špiro. RougeMarin donosi burgere s lardom fajferice u double i triple varijanti, a Submarine se ponosi posebnim festivalskim burgerom s pancetom i kobasicom crne slavonske svinje.

Pod zidom će razigrati okusne pupoljke istarskim, dalmatinskim i kontinentalnim kombinacijama, Kascheta je ponosna na burger s dimljenom bivoljom mozzarellom, a The Burger Bar priprema BBQ special – hot&spicy u light brioche pecivu. Originalan burger od janjetine predstavlja The Garden Bar&Kitchen, a splitski meštri, Toto’s Burger Bar, izdvajaju tamni, sočan burger i hrskave batate.

Ledov Ice&Fries nudi hrskave krumpiriće i sladolede, a Volim ljuto bogatu ponudu ljutih začina te priprema natjecanje u jedenju ljutih papričica15. rujna u 17,30 sati”, ističu organizatori.

U besplatnom glazbenom programu nastupit će svjetski poznati DJ-evi kao što su Huey Morgan, Kenny Dope i Big Daddy Kane, uz jake domaće snage. Održat će se dva koncerta. Za posjetitelje je pripremljena i “kreativna ponuda pića, selfiranje na šest originalnih photo pointova te dječja zona za one najmlađe”. “Zagreb Burger Festival” prvi put donosi posebno craft pivo Märzen by The Garden Brewery, spravljeno posebno za festival.

Velika je novost i aplikacija za naručivanje burgera koja će uvelike smanjiti redove i čekanje – FestApp, koju je u suradnji s organizatorom, kreativnom agencijom Kokoš ili jaje, osmislio Dings Solutions. Veliko iznenađenje, ističu organizatori, je i nastup legendarnog Normana Jaya na After partiju u The Garden Brewery.

Događaj ima natjecateljsko obilježje pa će svoje omiljene burgere birati posjetitelji, blogeri i gastro novinari.