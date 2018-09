“Igre mobilnosti” u središtu Zagreba, za bolju mobilnost u gradu osoba s invaliditetom

Autor: Hina

U okviru Europskog tjedna mobilnosti u srijedu su na zagrebačkom Cvjetnom trgu održane Igre mobilnosti pod sloganom “Preko upoznavanja do boljeg razumijevanja” cilj kojih je uklanjanje predrasuda i osiguranja uvjeta izjednačenih mogućnosti za osobe s invaliditetom s ostalim građanima.

U igrama su sudjelovale javne osobe, među kojima voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević i zamjenica gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, koji su sjeli u invalidska kolica i stavili povez na oči kako bi na trenutak doživjeli situacije s kojima se svakodnevno susreću osobe s invaliditetom.

Akcija se izvodila na poligonu a sastajala se od svladavanja zapreka u invalidskim kolicima te kretanja i orijentiranja u prostoru s pomoću bijelog štapa u uvjetima simulirane sljepoće. U ovogodišnjim Igrama mobilnosti sudjelovali su i učenici osnovnih i srednjih škola i rukovoditelji institucija koji se bave problematikom invaliditeta.

Milan Ožegović, predsjednik Društva tjelesnih invalida te organizator događanja, rekao je kako Igrama mobilnosti pokazuju kako se svladavaju razne prepreke koje osobe u invalidskim kolicima svladavaju svakodnevno, ali i kako se pomoću bijelog štapa u simuliranoj sljepoći kreće i orijentira u prostoru te zaobilaze prepreke na koje slijepe osobe svakodnevno nailaze.

Istaknuo je da je situacijom u Zagrebu on osobno zadovoljan jer “idealne situacije nema nigdje u svijetu, pa nema ni kod nas”.

Ocijenio je kako su zagrebački niskopodni tramvaji i autobusi idealni, a nedostaje to što stajališta nisu na određenoj razini. Rekao je i kako je Grad Zagreb odavno krenuo i u spuštanje rubnika nogostupa, te da u gradu gotovo da i ne vidi rubnika koji nije spušten. Dosta se napravilo u prostoru zahvaljujući Zakonu o gradnji koji propisuje da se ne može dobiti građevinska dozvola ako nije zadovoljena pristupačnost.

Međutim, sustavno još uvijek nije riješeno uklanjanje zapreka na postojećim građevinama, a primjer lošega je, kaže Ožegović, Novi Zagreb gdje gotovo ispred svake zgrade imamo takozvane “skakaonice”.

Dodao je da niti sve škole, učenički domovi, domovi zdravlja i kulturne institucije nisu pristupačne osobama s invaliditetom. “Tako da tu još ima puno posla i zato i napominjem da na žalost uklanjanje postojećih barijera nije sustavno riješeno, a to znači da nije riješeno tko to treba i sa kojim novcima ukloniti. Kad bi se to napravilo, onda bi situacija bila puno, puno bolja”, poručio je Ožegović.

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić Vukičević rekla je kako je razvijanje svijesti jako važno te nakon što se sjedne u invalidska kolica i kreće s bijelim štapom na poligonu, to nas definitivno trajno promijeni. Ocijenila je kako je Grad Zagreb dosad puno učinio, ali može se napraviti i više u uklanjanju barijera osobama s invaliditetom ali i majkama i očevima s dječjim kolicima.

“Sve novo što se projektira i gradi ima prilagodbu. A na nama je da u okviru prostornih kapaciteta i očuvanja urbane gradske jezgre isto tako učinimo dostupnim sve javne ustanove”, dodala je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika.

Voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević podsjetio je da EK od 2002. organizira Europski tjedan mobilnosti od 16. do 22. rujna, te da će 22. rujna, kao i obično biti Europski dan bez automobila u većini europskih gradova. Lani su imali rekord od 1300 gradova i naselja u EU bez automobila, a tako će biti i u Zagrebu.

Najavio je da će Predstavništvo EK u Hrvatskoj 22. rujna na Europskom trgu u Zagrebu organizirati veliku akciju, a sudjelovati će također i udruge osoba s invaliditetom. Pohvalio je Grad Zagreb za aktivno sudjelovanje od samog početka akcije te ustvrdio da se Zagreb promijenio u zadnjih 20 godina.

“Sa zadovoljstvom možemo reći da imamo puno više biciklističkih staza, puno manje prepreka za osobe s invaliditetom, puno više slobode za kretanje, puno veće pješačke zone ali isto tako znamo da je to još uvijek daleko od onoga što bismo htjeli imati i što bi trebalo biti u gradu”, istaknuo je Baričević.

Ocijenio je kako su akcije poput ove danas na Cvjetnom trgu, važne jer mobiliziraju i ‘gradske oce’ i sve ostale javne dužnosnike, te osviještava sve građane “da svaka kanta za smeće, stup, sve što ostavimo negdje, svaka stolica ovdje na terasama” – sve je to za neke ljude nepremostiva prepreka, neki ju ne vide, a oni koji ju vide možda ju ne mogu prijeći.

Za slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti “Kombiniraj i kreni” rekao je kako je važno početi kombinirati promet – pješačiti, voziti se tramvajem i autobusom. “Nije istina da je jedino rješenje sjesti u automobil u svojoj garaži i završiti negdje na nekom parkingu pred svojim radnim mjestom. Pokrenimo se i kombinirajmo”, poručio je Baričević.