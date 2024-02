Penava poziva na buđenje Hrvata: ‘Osjećam užas i gađenje, Plenković se okružio barabama’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava reagirao je na komentare nekih političara, dijela stranaka i dijela hrvatske javnosti na njegov otvoreni poziv za okupljanjem svih u Hrvatskoj koji, kako tvrdi, uistinu žele smijeniti korumpiranu, klijentelističku Vladu Andreja Plenkovića.

“Plenković i njegovi stvarni gospodari i nalogodavci, ljudi iz sjene, pokušavaju nastaviti pljačku i uništenje Hrvatske nesagledivih razmjera kojem smo svi svjedoci, igrajući na taštine ljudi u politici. Proizvodeći i plaćajući svoje ‘desničare’, svoje ‘ljevičare’, potičući ideološke podjele, radeći sve da bi nekako ostali na vlasti, da bi mašući ‘desnim’ i ‘lijevim’ zastavama mogli nastaviti uništenje Lijepe naše. Ako im to dopustimo, Hrvatska uskoro ne bi bila ni lijepa ni naša! Sagriješiti se može mišlju, riječju, djelom i propustom. Taština i sebeljublje veliki su grijeh stoga sam odlučio krenuti od sebe i ponizno stati pred cijelu hrvatsku javnost kako bi učinio ono što je moja ljudska dužnost učiniti, bez obzira hoće li moja molba, moj poziv biti prihvaćen”, piše Penava u priopćenju pa objašnjava svoje motive za pruženu ruku drugima na desnici, konkretno Mostu.

“Pozvao sam i ponovo pozivam sve ljude dobre volje, vjere i namjere, sve političke stranke kojima je Hrvatska prva, kojima je Lijepa naša Domovina uistinu Domovina, jedna i jedina, da zajedno stanemo i ustanemo protiv ovog zla koje vlada Hrvatskom jer, lopovi nisu ni ”naši” ni ”vaši”, ni ”lijevi” ni ”desni”. Lopovi su lopovi! Posebno sam pozvao i ponovo pozivam Most da stanemo zajedno protiv kriminalne organizacije kojoj je Plenković na čelu”.

Penava: Kome nije jasno da je Plenković šef kriminalne skupine?

Dodaje, sa svoje strane za to okupljanje ne postavlja nikakve početne uvjete jer stati na kraj tom koruptivnom zlu mora biti dužnost svih nas. Stoga poziva na zajedništvo i okupljanje sve koji žele da Hrvatska ponovo bude slobodna od korupcije i zla koje je ovladalo, sve koji istinski žele da Hrvatska ponovo bude i lijepa i naša.

“Pozvao sam i ponovo pozivam, sve članove, poštene i časne dijelove vodstva HDZ-a, simpatizere i glasače HDZ-a, da zajedno zaustavimo sve koji kradu, mašući hrvatskim zastavama, skrivajući se iza znaka i povijesti HDZ-a”, navodi.

“Osjećam užas i gađenje, vjerujem poput velike većine Hrvatica i Hrvata, svih hrvatskih građana, čitajući objavljene besramne poruke Plenkovićevih pohlepnika i kleptomana koji Hrvatsku smatraju svojim plijenom! Nitko više u Hrvatskoj, a posebno vodstvo i članovi HDZ-a, ne smije dalje mirno gledati lopove kako kradu u njihovo ime jer Plenković pokušava uvjeriti cijelu javnost, sve nas, da je kao pošten, a okružio se, da budem sasvim jasan i izravan, lopovima i barabama koje nam je ponosno, svih ovih godina, predstavljao kao svoj izbor, kao ”ministre”, a u stvarnosti postavio je besprizorne lopove u bijelim rukavicama, u kojima prepoznajemo one koji kockom, među sobom

dijele ”haljine”. Trideset tih i takvih ”poštenjaka” moralo je otići zbog korupcije i višestrukih zlouporaba položaja, deseci njih su uhapšeni, a sve ih je postavio upravo taj isti Plenković koji za sebe tvrdi da je pošten! Ne, Plenković kao šef kriminalne skupine nije nimalo pošten nego je šef kriminalne skupine! Kome to još, nakon svega, nije jasno?”, pita predsjednik Domovinskog pokreta.

‘Dosta je, više nitko nema pravo šutjeti’

Zatim postavlja pitanje može li biti pošten onaj koji je oko sebe okupio lopove i razbojnike, kleptomane i bijednike koji kradu tuđu muku, koji pljačkaju cijeli hrvatski narod i sve građane? Je li zaista pošten taj Plenković koji je korupcijom otjerao najbolje među nama iz Hrvatske, našu djecu i to više od 300.000 njih.









“Nakon svih pljački i afera – nitko, baš nitko više nema pravo šutjeti i mirno gledati! Dosta je! Više od 80 posto građana Hrvatske ne odobrava smjer u kojem ide Hrvatska pod Plenkovićevom korumpiranom vladavinom. Već godinama, Hrvatsku sustavno pljačka i uništava ta odlično organizirana manjina na čelu s Plenkovićem! Većinu razbija i dijeli ta kriminalna manjina koristeći najrazornije oružje od kada je svijeta i vijeka – taštinu i sebeljublje! Podjele i taštine omogućuju da lopovska manjina i dalje nad svima nama vlada! Što tu nekome, navodno, nije jasno?”, ponovno pita Penava pa poziva sve Hrvatice i Hrvate, sve hrvatske građane, sve političke stranke, da uspostave sanitarni kordon svih nas prema pljačkašima, kriminalcima, mafiji koja krade stotine milijuna iz INA-e, rasprodaje hrvatsku zemlju i bogatstva, preko javnih poduzeća potplaćuje medije, postavlja svoje ljude koji kradu javni novac pa onda također, postavlja svoje ljude da prikrivaju kriminal i štite te njihove patološke kleptomane od kaznenog progona.

“Moj poziv je otvoren i dalje, trajno stoji bez obzira na ponovo iskazane taštine i početna odbijanja od strane nekih. Moja gesta i moj poziv bio je ljudski i ponizan, iskrena molba svima i pred svima, pred cijelim hrvatskim narodom i svim hrvatskim građanima. Ni u jednom trenutku i nikada neću odustati od služenja takvom, plemenitom cilju, bez obzira na moguće nerazumijevanje moje okoline ili stranaka kojima se obraćam jer mi smo tu da okupljamo, a ne da dijelimo! Mi smo tu da služimo, a ne da vladamo!”, naglašava.

Penava: Tko ako ne mi? Kada, ako ne sada?

Predsjednik Domovinskog pokreta otkriva da u ovom trenutku razgovaraju s mnogima koji, kao i oni, žele zaustaviti ovu kriminalnu skupinu te će sa svoje strane učiniti sve što je potrebno za takav cilj.









“Niti sam blizu, niti bih ikada mogao biti zajedno s onima koji pljačkaju i uništavaju Hrvatsku. Ničije taštine ne smiju biti prepreka micanju svjetskog rekordera u korupciji Plenkovića i njegove bahate skupine koja se lažno predstavlja kao hrvatska Vlada i lažno predstavlja kao HDZ! Da bi Hrvatska ponovo bila zemlja sretnih ljudi, da bi ponovo bila i lijepa i naša, Plenković i njegova korumpirana klika moraju biti maknuti! Tko će to učiniti, ako to ne učinimo mi svi zajedno? Tko, ako ne mi? Kada, ako ne sada? Jer, ponavljam, nisam slučajno govorio o taštinama, krenuo sam od sebe i pozvao sve da krenu od sebe! Samo tako, zajedno, kao dobri ljudi, možemo pobijediti ovo zlo koje nas je obuzelo! Pozivam sve Hrvatice i Hrvate, sve hrvatske građane da to učinimo zajedno! Jer, pitanje koje svi moramo, na koncu konca, postaviti sebi jest: – Volimo li svoju djecu? Naravno da volimo! Ako ih volimo, zar nije jasno što svi zajedno moramo učiniti?”, zaključuje Penava.