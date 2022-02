VANĐELIĆ NAČEO PRVOG MINISTRA! Ćorić demantira sam sebe: On na ovome neće stati

U nedavnom nastupu na N1 televiziji bivši ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba i donedavni član NO INA-e Damir Vanđelić prozvao je Vladu premijera Andreja Plenkovića za pogodovanje mađarskom MOL-u. Taj stav Vanđelić je ponovio i na društvenim mrežama, izazivajući lavinu reakcija u javnom prostoru, ali i u Vladi premijera Andreja Plenkovića, koji ionako nije sklon Vanđeliću koji se već neko vrijeme spominje kao njegov potencijalni nasljednik i rušitelj, koji bi ga baš na slučaju Ine mogao kompromitirati.

Prema posljednjim Vanđelićevim tezama, postoji sumnja da se pregovori oko otkupa dionica Ine od Mola, od kojih je Vlada odustala nisu ni održali jer bi u tom slučaju ponuda bila poznata, uz to je Vanđelić vladajuće prozvao za podizanje vrijednosti Ine, dok se usporedno s time radilo na otkupu te kompanije. To prema njegovim riječima nije logično. Uz to, Vanđelić se obrušio na Vladu i radi Janafa koji premda je tehnički spreman već deset godina ne dobiva uporabnu dozvolu za tok nafte Sisak-Rijeka te nafta većinom ide u Mađarsku.

Prije dvije godine Nacional je pisao kako se hrvatska nafta šalje na preradu u Mađarsku, no Ćorić i vladajući do danas nisu otkrili podatak o tome po kojoj se cijeni odvija taj posao, u kojega su prema tezama iz Vlade ušli jer se sisačka rafinerija zatvorila, a ne postoji opija da se ta hrvatska nafta u dostatnim količinama transportira u Rijeku. Na tu se temu ovih dana referirao Vanđelić, kojemu je replicirao ministar Čorić tvrdeći kako nalazišta u dijelu Hrvatske nisu davala dostatne količine nafte te da radi toga nikada tok nafte Sisak-Rijeka niti nije pušten.

“Omogućavanje tog transfera nafte iz Siska u bilo kojem smjeru, prema Rijeci, prema Mađarskoj, nebitno, onome tko crpi tu naftu, a to je Ina koja je vlasnik te nafte, to nismo ni vi ni ja ni ovi svi koji pokušavaju komunicirati tezu o hrvatskoj nafti, vodi, plaži, hotelu. U ovom slučaju kada se obveza prema RH namiri, vlasnik te nafte je Ina i ona odlučuje kako to učiniti i koji je najbolji način da se ta nafta dalje prerađuje i prodaje. Ja kao ministar, tu sam da štitim interes RH, a interes je da je Ina posluje što je bolje moguće. Ako se netko vodi logikom da je to drugačije, onda neka donese dokaze”, odgovorio je Ćorić Vanđeliću.

No, ne treba zaboraviti da je ministar Ćorić jedan od potpisnika memoranduma koji su 2018.godine potpisale Ina i Janaf, a u kojem se tvrdi da će Ina kao članica Mol Grupe uložiti maksimalne napore da bi se povećala količina transportirane sirove nafte od Janafova Terminala Omišalj prema Mađarskoj i Slovačkoj posebno za rafinerije Mol Grupe. U vrijeme kada se odvijala ta afera Ćorić je tvrdio posve suprotno od onoga što danas odgovara Vanđeliću.

“Nafta se maksimalno transportira u Rijeku, i to vlakovima. Najveći mogući kapacitet je 150 tisuća tona godišnje, to je lako provjeriti. Reverzibilni tok naftovodom od početka funkcioniranja JANAF-a jednostavno nije uspostavljen. To zahtijeva velike investicije, no to je nešto o čemu se može promišljati. Uvoz ili izvoz pet, pet tisuća ili 500 tisuća barela nafte nije pitanje”, tvrdio je Ćorić.

Objava Memoranduma, u to je vrijeme izazvala veliku nervozu kod Ćorića, koji se radi toga prepirao s novinarima, a navodno situacija nije ništa bolja ni sada kada je tu temu ponovno počeo propitkivati Vanđelić. Neosporno je da se Memorandumom dovode u pitanje nacionalni interesi te da je time nastavljena agenda radi koje je Karamarko napustio politiku, a Sanader završio iza rešetaka. Ponovna Vanđelićeva aktualizacija ove teme, pa i eventualna nova saznanja koja bi mogao iznijeti zasigurno ne idu na ruku ni Plenkoviću, ni Ćoriću, a Vanđelića bi se u javnom prostoru moglo shvatiti daleko ozbiljnije od nekadašnjeg šefa SDP-a Davora Bernardića koji je svojevremeno dovodio u pitanje ovu odluku.

"To je napuštanje radnika koji rade u rafineriji, a država još uvijek ima pola vlasništva nad Inom", tvrdio je Bernardić. Istodobno se Ćorić pokušava braniti tvrdnjom da nije potpisnik Memoranduma, već da su oni svjedočili u kontekstu poslovnih promišljanja pa se tako i njegov potpis našao na spornom dokumentu. Kada su pak novinari Ćorića priupitali o transportu sirove nafte u Mađarsku i Slovačku, on je osim odgovora ponudio napad na novinara. Što je profitabilnije za Inu, je li to slanje nafte u Mađarsku i prodaja ili je profitabilnije naftu iz hrvatskih naftnih polja prerađivati u hrvatskim rafinerijama, pitanje je koje je izazvalo nervozu kod Ćorića, ali ujedno i pitanje na koje ovaj do danas nije ponudio konkretan odgovor.









Pljuštati su zatim počela priopćenja sa svih strana, pa su svoju verziju priče ponudili i u Ini, i u Janafu ne demantirajući navode u kojima stoji da je Memorandum bio neobvezujući. Kao ključan dokaz daju na uvid sami Memorandum iz kojega je vidljiv dogovor o transferu nate u Mađarsku, ali i Slovačku. Iz Ine su također objasnili kako su krajem 2018 .godine počeli s programom Ina R&M Novi smjer 2023., koji podrazumijeva koncentraciju prerade nafte u riječkoj Rafineriji te transformaciju lokacije u Sisku u industrijski centar što se do danas nije dogoodilo.