Lijepa sportašica šokirala izjavom: ‘Mrzim ovu zemlje, a najviše ljude koji ovdje žive’

Termin slom živaca dobio je novo značenje nakon izjave poznate ukrajinske ritmičke gimnastičarke. Vlada Nikolčenko izbačena je iz reprezentacije zbog mržnje upućene prema Poljskoj i poljskom narodu.

Osvajačica bronce sa Svjetskog prvenstva i Europskog prvenstva 2019. godine objavama na Instagramu neugodno je iznenadila Poljake, ali i Ukrajince:

“Jutros raspoloženje. Mrzim ovu zemlju [Poljsku] svom dušom, a najviše ljude koji ovdje žive. Ovdje sam samo zato što su zatvorili zračnu luku u mojoj rodnoj Ukrajini.”

Sve to objavila je na prije par dana, kada je trebala letjeti iz Varšave za Dubai. Kasnije se ispričala i izjavila da svemu tome kriv slom živaca kojeg je dobila na letu.

