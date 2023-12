Nove nevolje za Dinamo, prvaku prijeti likvidacija, a dogovora nema na vidiku

Autor: Dnevno GIŠ

U klubu iz Maksimirske šume nikad nema mira, a veliki problem funkcioniranju Dinama predstavlja moguća likvidacija, iz razloga što po Zakonu o udrugama, članak 48. stavak 2., svaka udruga ide u likvidaciju ukoliko u dvije godine ne održi redovnu skupštinu.

No skupština se ne može sastati bez prethodnog sastanka Izvršnog odbora kluba, a on je trebao bitu održan u subotu, no kako doznaje Večernji list, od svega na kraju neće biti ništa.





Na Izvršnom odboru Dinama obje strane trebale izjasniti oko novog klupskog statuta, ali izgleda kako neće biti dogovora između navijača i struktura kluba.

Traže prvi prijedlog

Navijači su u srijedu održali sastanak na kojem je odlučeno da će se inzistirati na prvom prijedlogu radne skupine, prema kojem bi nova Skupština brojila 60 članova.

Njih 28 bi birali članovi neposredno, 28 bi predlagao predsjednik kluba, tri člana došla bi od strane sponzora, a jedan iz Grada. Uz to bi članovi izabrani neposredno dobili četiri mjesta u Izvršnom odboru (IO). Također, prema spomenutom prijedlogu, sve bi članove IO birao predsjednik. Uz to, predviđa povećanje ovlasti IO, uz smanjenje onih Nadzornog odbora.

Posljednja redovna Skupština Dinama održana je 12. prosinca prošle godine a odlukom Gradskog ureda za opću upravu poništena je sjednica 9. ožujka ove godine, dok ona održana 25. rujna još uvijek nije verificirana. Treba još dodati kako mandati predsjednika Mirka Barišića i skupštinara istječu 11. ožujka 2024. godine, a ako bi klub ostao bez skupštine, koja se mora redovito sastati prije 12. prosinca 2024. godine, moguća je i likvidacija.