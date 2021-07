DUGO HAJDUK NIJE IMAO OVAKAV KAPITAL! Ima li Dinamo uopće takve ‘tinejdžerske dragulje’ u svom kadru?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nećemo se zavaravati, Dinamo još uvijek ima i te kako jaču momčad od Hajduka. No, Hajduk je na pragu da je u jednom ne tako nebitnom detalju u prednosti. A dugo nije bilo tako…

Hajduk u svojoj prvoj momčadi ima dva mlada, sjajna, silno potencijalna igrača, 18-godišnjeg Stipu Bikuka i godinu dana starijeg Marina Ljubičića. Upravo je Ljubičić u svojoj nadahnutoj partiji sam polomio kazahstanski Tobol, dovodeći više od deset tisuća navijača na Poljudu do ekstaze.

A obojica su još u prošloj sezoni priključeni prvoj momčad i svojim nastupima su pozitivno šokirali. Ne samo Hajdukove navijače, već i sve one koji pomno prate hrvatski nogomet i s veseljem očekuju talente od kojih će naša reprezentacija danas-sutra živjeti.

Dugo Hajduk nije imao takav kapital!

Nažalost, kako naši klubovi žive od prodaje i to mahom mladih igrača već sada se postavlja pitanje koliko će se oni dugo zadržati u Hajdukovom dresu. Ali, ako se i ne zadrže nema sumnje da će se njihovom prodajom Hajduk i te kako okoristiti. Dugo Hajduk nije imao, poslužimo se mataforički, takav kapital.

No, da s dosadanjom karijerom tih mladaca i nije sve bilo tako bajno svjedoče i priče da su se poprilično mučili dok su bili i u mlađim juniorima i juniorima. Tvrdi se da u Hajduku nije na vrijeme prepoznata njihova nadarenost i da su obojica bili čak i na izlaznim vratima od Hajduka.

S druge strane, Dinamo ima sjajnu juniorsku generaciju, ali u prvoj momčadi nema takva dva dragulja. Jasno je i zašto. Dinamo je prekapacitiran vrhunskim igračima, sada već europski prokušanim i vrijednim. I njih se želi pokazati, dokazati i prodati. Pa je jednostavno možda taj proces sporiji.

U ovom momentu Hajduk ima dva blistava juniora u prvoj momčadi, Dinamo ih nema. I tu je Hajduk u prednosti. Samo je živa šteta što obojica, ako nastave s dobrim igrama, neće biti dugo u bijelom dresu. Ali, tako je to u našem nogometu i našoj ligi koja slovi kao razvojna. Opet, ako će Hajduk imati financijske moći i mudrosti, pa obojicu vezati prije ili kasnije nekim novim ugovorima, mogli bi ostati koju sezonu u Hrvatskoj, povisiti cijenu do maksimuma. Pa, neće biti čudno ako se ostvare i neki rekordni transferi.

Evo, tako se zbori i razgovara o momcima koji su još tinejdžeri. Europsko tržište traži odlične, ali sve mlađe nogometaše, a Biuk i Ljubičić su upravo to. Što Europa ultimativno traži.









Samo, mnogi naši iskusni reprezentativci isto tvrde da je za mladog igrača bolje ostati koju sezonu u domaćem prvenstvu, i zbog iskustva i zbog nabijanja cijene i zbog sazrijevanja. Pa, onda kad odu u bijeli svijet da budu pravi nogometni dragulji.

Tomislav Erceg, nekad sjajan napadač Hajduka, danas agent, oduševljen je pojavom ovih momaka u Hajduku:

„Nemojmo stvarati euforiju kad za njom nema potrebe. Biuk je ekstra talentiran igrač, lagan, ima odličan dribling i pregled igre, Ljubičić ima osjećaj za prostor i gol, ali nemojmo ih opterećivati velikim očekivanjima i najavama. Da se radi o velikim talentima, to svakako, ali njima prije svega treba osigurati da se u miru razvijaju. Lijepo je da su mladi, talentirani, da su domaći igrači, ali ne treba od njih očekivati da sami nose momčad i rješavaju utakmice. Već sam govorio da je razlika ove momčadi i one iz prošlog prvenstva to što je klub doveo nekoliko iskusnih igrača, koji će mladima pomoći da brže i lakše sazriju. Livaja i Kalinić ovoj momčadi daju dimenziju više, daju im sigurnost da mogu u miru igrati i griješiti, a to se ne može ničim nadoknaditi”.

Opet idemo prema drugoj strani. Dinamo u svojim juniorskim redovima sigurno ima također fenomenalne talente za koje u ovome trenutku jednostavno nema mjesta u prvoj momčadi. Njihov razvoj će moda biti sporiji, ali i možda učinkovitiji. Hajduku je pojava ova dva super-talenta odlično došla.









Oni sa svim ovim igračima koji su transferirani prema Hajduku sad doista imaju mogućnost neopterećeno ulaziti u utakmice. Tako će pružati više i neće osjećati preveliko breme odgovornosti za svoje godine.

Igraju odlično u Hajduku, a sigurni smo da će biti i pravo pojačanje za našu mladu reprezentaciju. Uostalom, izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan je to već osjetio, pa je na mladi Euro i pozvao Stipu Biuka.