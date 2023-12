Zdravko Čolić prošao torturu zbog uhićenja, ispričao detalje: ‘Vikali su mi da sam kriv’

Autor: I.D.

Omiljeni regionalni pjevač Zdravko Čolić davnih dana je završio u pritvoru, o čemu se kasnije raspričao medijima. Naime, sredinom osamdesetih godina, kako je naglasio, odlučio se upustiti u poduzetništvo, no doživio je peh te je završio pred sudom uz spis. Čolić je pritvoren, pa pušten da se brani sa slobode, a razlog tome bila je kupnja deviza, piše Kurir. “Bio sam svojevrsni menadžer i čovjek koji je imao određena uložena sredstva u oblasti telefonije, a da sam se bavio malim biznisom šira javnost je doznala tek kada sam uhićen u Ohridu zbog pretvaranja kreditnih sredstava u devize. U Makedoniji je tada bilo jeftinije kupiti devize nego u Beogradu i Zagrebu. Bilo je jako neugodno. Ljudi su u tim albanskim selima kupovali devize”, rekao je tada pjevač.



‘To je bio čisti novac, nikakva crna lova’

“Pratili su me cijelo vrijeme jer što ću ja tamo u veljači kad nema ni koncerata ni turista. A ja natovaren u teški kaput kao u pjesmi Bijelog dugmeta, a oni me čekaju i uzimaju mi ​​sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalan otkup deviza i da sam čekao osam mjeseci, tog uhićenja ne bi bilo. Ali to je bio čisti novac, nikakva crna lova”, istaknuo je Čolić, te otkrio kako su ljudi reagirali na ovu situaciju

“Prvi dan sam bio u uredu načelnika. Ja sam poštovan. Voda i burger. Zatim su me poslali u hotel na spavanje, a ujutro bih došao na razgovor. Razgovor traje cijeli dan, od osam ujutro do osam navečer. Bila je to vrsta pritvora s tolerancijom. Nakon tri dana me istražni sudac pustio i branim se sa slobode”, priča legendarni pjevač. “U smjeni su ulazili ljudi koji prate suđenje, na uvodnoj riječi jedni, pa odu da drugi uđu slušati obranu, a treća grupa ljudi dolazi na optužnicu. Kad sam došao na suđenje, jedni bi vikali: Kriv je, osudite ga, drugi su vikali: Gdje ste čovjeka osudili, pa svi kupujemo devize? I, naravno, poslije dođe Ante Marković i donese zakon da svi kupimo devize”, zaključio je tada Čola.