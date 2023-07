Legendarni Čola iskreno o braku i fotografijama kćeri Une: ‘Što da joj radim, voli se slikati’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevač koji uživa skoro svjetsku popularnost, Zdravko Čolić, 5. kolovoza održat će koncert u Travniku u BiH. Povodom nadolazećeg spektakla za lokalne medije otvoreno je progovorio o svojoj glazbenoj karijeri, ali i obitelji.

Priznao je kako se koncertu posebno veseli. Kaže kako dugo nije posjetio taj, kako ga je nazvao, ‘srednjebosanski kanton’. “Kad je Sarajevo u pitanju, onda tu čovjek ima i najveću tremu i odgovornost,” dodao je.

Prokomentirao je popularnost svoje kćeri Une. Una na Instagramu ima 43.3 tisuće pratitelja, te skoro svakodnevno objavljuje fotografije od kojih ju neke prikazuju u dosta oskudnom izdanju.





“Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva… Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Ja nisam nikad takav bio. To je potpuno drugačije nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imato dobar fotoaparat kod kuće, pa onda čekaš da se slike izrade,” iskreno je izjavio Zdravko za Avaz.

Iskreno je govorio i o braku. Njegova supruga Aleksandra ne voli se medijski eksponirati, tako da ju se u javnosti rijetko može vidjeti. U braku su od 2001. godine, a osim Une imaju i kći Laru.









“Obitelj je jedno, a sve drugo je drugo. Sa svojom ženom sam se 11 godina zabavljao prije braka, valjda smo mogli do tada vidjeti što nam je i kako nam je, ili da se rastanemo ili da budemo zajedno. Ako imaš obitelj, ja sam za to da nikad ne dođe do razvoda u braku. Morao bi biti neki veliki, debeli razlog da bi se to dogodilo. A opet, s druge strane, pitanje je bi li čovjek bio na dobitku ili gubitku,” zaključio je pjevač.