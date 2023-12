Djevojka potrošila tisuće eura na terapeute pa ‘ugrabila’ tajkuna: ‘Ovo je pravilo broj jedan’

Autor: I.D.

Žene su oduvijek privlačile i topile muška srca, bile im ljubavnice, majke, prijateljice, ali za to nije bilo dovoljno samo smješkanje i treperenje okicama. Osvojiti muškarca može biti lako, ali zadržati ga ipak je malo teže. Daph Nunez, koju na društvenoj mreži TikTok prati gotovo 100.000 ljudi, otkrila je kako osvojiti srce voljenog muškarca i zadržati ga.

Ona je kao primjer toga navela svoju prijateljicu koja je bila bez partnera skoro 10 godina, danas je udana, ni manje ni više nego, za tajkuna koji je drži kao malo vode na dlanu. Kaže TikTokerica: “To vam je pobjeda kako god pogledate.” Iako je danas materijalno bogatstvo postalo bitnije od onog duševnog, što je tužno, ipak ovaj njen savjet pokušajte sagledati iz drugačije perspektive.





‘Za mene je to vrlo teško’

“Moja prijateljica potrošila je 10.000 dolara na ljubavne terapeute, a ovo je pravilo broj jedan koje ona uči svoje klijente. Naime, moja prijateljica je bila solo preko 10 godina i upravo se udala za ljubav svog života, koji je štuje kao apsolutnu kraljicu, a uz to je i bogat. To vam je pobjeda kako god pogledate”, započela je.

“Ja sam to implementirala u svoj svakodnevni život i donijelo mi je veliku razliku, transformiralo mi je iskustva. Pravilo broj jedan je da samo idete na spojeve s muškarcima s kojima je vaša ženska energija dominantna. Na primjer, za mene je to vrlo teško, imam dva posla, sve sama radim, i još se borim sa svim stranama i totalno sam u svojoj muškoj energiji kroz dan”, nastavlja.









“Stoga, kada idete s nekim na spoj, želite da vas ta osoba stavi u vašu ženstvenu energiju. To vam izgleda ovako, treba te ga pustiti da isplanira spoj, da brine o vašem prijevozu, izabere restoran, naruči za vas, da vas poslužuje – on vodi, on uzima stvari u svoje ruke. On je taj koji treba poticati razgovor, ti trebaš odahnuti i samo promatrati što se događa”, ispričala je TikTokerica te je dodala da takvo ponašanje žene, koja dozvoli muškarcu da se dokaže, pruža muškarcu više nego što može itko zamisliti. Naime, on dobiva samopouzdanje, a to je bitno za daljnji tijek veze.

‘Ovo je hrpa gluposti’

Kako influencerica otkriva, vrlo je važno u početnim fazama veze detaljno promatrati kako će se muškarac ophoditi u različitim situacijama prema svojoj voljenoj ženi. Na primjer, ako se interesira kakvu hranu volite, a kakvu ne, onda je to dobar znak. Otkrila je također i najvažniju “foru” zahvaljujući kojoj će muškarac više razmišljati o vama i da vas želi više. “Dozvolite mu da vas viđa samo jednom tjedno najmanje dva mjeseca”, rekla je za kraj.









Odmah je ekipa pohrlila u komentare ispod njenog videa, evo što su joj pisali: “Gdje vi nađete te likove?”, “10.000 eura za savjet koji dobiješ besplatno na TikToku”, “Ma pretjeruješ, treba biti samo svoj i ostalo će doći”, “Ima smisla to što pričaš, ali nategnuto je”, “Pa gdje ću ja naći lika koji ima privatni avion, radim u trgovini”, “Ovo je hrpa gluposti…”