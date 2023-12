Antonija Blaće spustila Mojmiri, nastao neugodnjak: ‘Razmišljala sam zašto si me zvala’

Autor: I.D.

Voditeljica ovogodišnjeg “Superstara”, glazbenog showa RTL-a, Antonija Blaće u gostovala je u Direktu Mojmire Pastorčić. Naime, simpatični duo razgovarao je o nadolazećem finalu spomenutog showa, a onda su se u trenutku obje našle u pomalo nezavidnoj situaciji. Mojmira je pitala Antoniju što gledateljima može otkriti o finalu, a Blaće je odgovorila da ne može apsolutno ništa te da ne zna zašto ju je Mojmira uopće pozvala.

“Kako mi kažemo? Uskoro ćete sve doznati. Ovaj bit će vam baš jedno bombastično finale. S obzirom na to da su brzo kandidati ispali. Došli smo do te velike četvorke koji su izjednačeni. Razmišljala sam zašto si me zvala kad ti ništa ne smijem otkriti ništa. Ima nekih stvari koje ti mogu možda otkriti. To je, recimo, da će svih četvero finalista dvije pjesme otpjevati. To je već bogato. Nakon toga biraju se superfinalisti i onda gledatelji odlučuju tko je pobjednik ili pobjednica, pošto jednu finalisticu ipak imamo”, otkrila je Blaće.





‘Bože moj, tako je, kako je’

Mojmira je pitala Antoniju: “Vodila si puno showova tijekom ovih godina na RTL-u. Svačega si se nagledala. Je li te nešto u ovom Superstaru oduševilo i ostavilo bez teksta.”

“U principu ono najljepše okruženje na televiziji je emisija uživo i kako dugo nismo radili nešto uživo, barem ne da sam ja vodila sam se stvarno zbilja radovala tome. Zbilja uživam u svakom liveu i najrađe bih da ih je 15, a ne samo četiri. Ali Bože moj, tako je, kako je. Tako da me to uvijek oduševi taj adrenalin koji vodi svaki live show kao i hrabrost svih kandidata da se uopće usude doći stati pred žiri. I to ovakav zvjezdani žiri i pustiti glas i reći ‘Okej, idem pokazati što znam”, otkrila je Blaće.

Mojmira je konstatirala da u Hrvatskoj ljudi jako vole gledati talent emisije, ali “mislim da je to baš ovo što si ti sad rekla taj neki nepoznati mali iz nekog malog grada dođe i rasturi pred teškim žirijem.”

Nakon onoga što je rekla Pastorčić, Blaće ju je ispravila: “Ovo ne bih nazvala toliko reality showovom, ovo je više talent show, ali ima neka čarolija u tome. Moglo se sve dogoditi i da ne vidimo osobu ili čujemo kako dobro pjeva. Nema svatko priliku, nisu životne okolnosti možda takve. Stvarno je lijepo nekad vidjeti osobu koja u drugim okolnostima ne bi došla ispred nas da ipak ima tako veliki talent.”