Papa prima Sylvestera Stallonea obraćenog na katoličanstvo: ‘Ako gledate Boga, možete se opet roditi’

Ovog petka, 8. rujna, papa Franjo primio je u Vatikanu američkog glumca i filmaša Sylvestera Stallonea, jednog od vodećih holivudskih akcijskih glumaca, s njegovom obitelji.

Sveti se Otac susreo s tom filmskom zvijezdom koja je 2007. otkrila da se “vratio vjeri”, što je činjenica u njegovu životu koja je inspirirala boksačev film “Rocky Balboa”.

U videu susreta možete vidjeti kako glumac, u pratnji brata, supruge i tri kćeri, zahvaljuje Svetom Ocu na izdvojenom vremenu.

Papa Franjo uvjerava da je to “čast” i podsjeća glumca da smo “rasli uz njegove filmove”.

Stoga se Stallone u šaljivom tonu i referirajući se na film “Rocky Balboa” obraća Svetom Ocu i pita ga je li spreman boksati. Papa potom oponaša glumčevu gestu.

Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj

— Vatican News (@VaticanNews) September 8, 2023