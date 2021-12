SELAK RASPUDIĆ ESKPLOZIVNA: ‘Ako to naprave, bit će to politička smrt HDZ-a’

Autor: Dnevno

Nezavisna saborska zastupnica iz Kluba Most-a Marija Selak Raspudić potvrdila je da su skupili dovoljno potpisa za referendum protiv Stožera.

Reagirala je na komentare ustavnog stručnjaka Mate Palića koji tvrdi da su “džabe skupljali potpise” te na mogućnost da Ustavni sud sruši referendum.

Selak Raspudić za Palića kaže: “On je izabran u HDZ-ovoj kvoti u Odbor za Ustav. On je HDZ-ov plaćenik, a ne neovisni ustavni stručnjak i on je taj koji najintenzivnije istupa po tim pitanjima. Štoviše, on je taj čije govore u saboru Bačić, od retka do retka, čita kao vlastite. Nije svejedno govorimo li doista o ustavnom stručnjaku ili o nekom koga treba prvo predstaviti u političkom ključu i tko ne može glumiti neovisnog stručnjaka. To se mora demistificirati. A Sanja Barić je ranije zagovarala jedno, kad smo mi izašli s pitanjima, počela je pričati nešto drugo”, rekla je Selak Raspudić za portal Index.

O Ustavnom sudu

Saborska zastupnica prokomentirala je najavu Ustavnog suda da će uskoro zasjedati o covid potvrdama.

“Znači, Ustavni sud je držao mjesecima u ladici pritužbe građana, institucija, sindikata o covid potvrdama i sada kad smo mi skupili dovoljan broj potpisa, čudne li koincidencije, oni idu konačno o tome odlučivati. Premda to neće utjecati na naša pitanja, mi nismo tražili ocjenu ustavnosti, nego da građani odluče hoće li se upotrebljavati covid potvrde. Tu je nedvosmisleno jasno da Ustavni sud djeluje u političkom ključu na daljinski HDZ-a. I to je jedna loša i zabrinjavajuća poruka za svakog kome je stalo do neovisnosti institucija. Dovodi u pitanje bilo koju njihovu buduću odluku”, smatra Selak Raspudić i dodaje: “Ja bih se iznenadila da ne ode na Ustavni sud s obzirom da HDZ drži većinu. A drži je i na Ustavnom sudu.”

O HDZ-u

“Mislim da bi to bila HDZ-ova politička smrt. HDZ vlada sa 600 tisuća glasova, a sad je potpise sigurno dalo više od 368 tisuća ljudi. Dali su mišljenje o tome da žele nekakav referendum. I kako se to može ignorirati, a oni s niti duplo većim brojem glasova odlučuju o svemu Hrvatskoj. To je van pameti. To je njihova politička smrt za moj pojam. S obzirom na tradiciju ukradenih referenduma, odnosno rušenja velikog broja potpisa, to se neće dobro primiti”, rekla je između ostalog Selak Raspudić.