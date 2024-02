Samo jedna osoba imat će koristi od prosvjeda oporbe: Mnogim Hrvatima se to neće svidjeti

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Imenovanje suca Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom izazvalo je lavinu reakcija kako u javnom prostoru tako i među oporbenim saborskim zastupnicima, koji su međutim u toj pobuni još jednom pokazali svoju nemoć u srazu s dominantnim premijerom Andrejem Plenkovićem. On je odlučio ostati dosljedan kad je riječ o Turudićevoj kandidaturi, znajući da ona nije po volji ni predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji je na suca Turudića udario svojom uobičajenom i sada već pomalo zamornom napadačkom terminologijom.

Pita li se HDZ-ovce, onime što je posljednjih tjedana izrekao o Turudiću predsjednik je dokazao da nije dorastao funkciji koju obnaša te da je miljama daleko od lidera desnog biračkog tijela, dok je lijeva oporba dokazala da doista djeluje na Milanovićev daljinski. Oporba se na glasnim protestima u parlamentu nije zaustavila. Znajući da neprospavana noć ispred sabornice koju su uoči Turudićeva imenovanja organizirali zastupnici Možemo (i pritom doživjeli debakl na vlastitom terenu, u Zagrebu) nije dovoljna, zastupnici ove stranke odlučili su udružiti snage s ostatkom ljevice pa su se ujedinili i pozvali građane na prosvjede.

Trenutak za Plenkovića, što zbog sindikalnih pobuna i sve većih zahtjeva, što zbog parlamentarnih izbora, možda nije ugodan, no sve dok oporba ostaje pri tome da razjedinjeni izlaze na izbore, Plenković, kažu njegovi suradnici, nema od čega strahovati.

Samoprozvani vođe

Upravo suprotno, i dio HDZ-ovaca smatra da prosvjed ljevice usmjeren protiv njihove stranke njima može samo koristiti kako bi se još više ujedinilo njihovo biračko tijelo. Nedvojbeno je da će se ovim prosvjedom ljevica homogenizirati i zbiti, ali sve dok na izbore svaka opcija izlazi sa svojom listom, od tog homogeniziranja nema ništa. SDP se samostalno bori za opstanak, a Možemo izvan Zagreba praktički i ne postoji, ostale opcije ni u anketama nisu vrijedne spomena, ali su spomena zato vrijedne desne političke opcije koje su ovim prosvjedom gurnute u nepovoljan položaj.

Ovim prosvjedom kojem neće nazočiti ni jedna stranka s desnim predznakom, pa ni Most koji je ranije izgubio kredibilitet nudeći se lijevim opcijama za suradnju, desnica je ostavljena na brisanom prostoru, a HDZ-ovo biračko tijelo s lakoćom može zaključiti kako desno od centra ne postoji niti jedna opcija osim Plenkovićeve stranke. Ono što ljevica ima, a što je izašlo na vidjelo i s ovim prosvjedima, jest jedinstvo u važnim temama u kojima su sve opcije ideološki kompatibilne, dok se predstavnici desnih stranaka i u tom pogledu dijele. Niz je samoprozvanih vođa desnice koji godinama bojkotiraju ujedinjenje i gradnju ozbiljne političke opcije na tom spektru, a uoči nadolazećih parlamentarnih izbora tu je ulogu odlučio zauzeti Most Bože Petrova, koji odbija suradnju s Domovinskim pokretom iako im je Ivan Penava više puta nudio tu mogućnost.









I u nedavnom medijskom istupu DP-a Stipe Mlinarić rekao je kako oni ne odbacuju mogućnost suradnje s Mostom, no Most je očito taj koji je odlučio biti branič ujedinjenoj desnici, zbog čega ih i Plenković nerijetko naziva desnom rukom predsjednika Milanovića. Prema nekim procjenama, Most i Domovinski pokret sa zajedničkom listom na parlamentarnim izborima prešli bi dvadeset posto te bi se takvim rezultatom mogli nametnuti i kao al pari HDZ-u, ali to je scenarij koji se od Mosta teško može očekivati jer se u ovoj stranci već pregovara o foteljama i sastavlja lista ne samo za parlamentarne nego i za europske izbore, pri čemu se uglavnom sve konzultacije vode s bračnim parom Raspudić, čime nije zadovoljan ni dio mostovaca.

Nema lidera

Dio desnog biračkog tijela nije zadovoljan ni soliranjem zastupnice Karoline Vidović Krišto, koja bi, kako zasad stvari stoje, također na izbore mogla izaći samo sa svojom strankom. I ovo raslojavanje jedan je od razloga zbog kojih se premijer Plenković barem zasad ne mora brinuti za osvajanje još jednog mandata unatoč tomu što se u javnom prostoru počela buditi kritična masa.

Čini se da to još nije dovoljno da se u nadolazećem izbornom ciklusu sruši Plenković koji je jednom nogom praktički već zakoračio u kampanju, dok drugom nastoji stabilizirati i učvrstiti svoju poziciju u HDZ-u kojega još nije uspio pomladiti i dokraja prilagoditi svojim preferencijama. Hoće li Plenković za to imati vremena u trećem mandatu, teško je reći, no nedvojbeno je da će se oporba još dugo morati truditi da pronađe adekvatnog lidera koji će ga moći ugroziti, jer ni Sandra Benčić ni Peđa Grbin nisu taj politički kalibar.