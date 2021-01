OVO JE GRADONAČELNIK GLINE! Ovih dana netragom je nestao

Ima li Glina gradonačelnika, upitati bi se mogao svatko onaj tko posljednjih dana pomno prati javne nastupe glinske dogradonačelnice Branke Bakšić Mitić koja od razornih potresa koji su pogodili i njen grad neumorno vodi borbu za svoje sugrađane.

S naslovnica od potresa u sisačkoj županiji ne silazi petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović koji je također pokazao gorljivu borbu za svoje sugrađane, no glinskog gradonačelnika naprosto nema nigdje, njegov posao odrađuje dogradonačelnica Bakšić Mitić, aktivistica udruge Ljudi za ljude koje je i ranije poznata kao humanitarka. Karijeru joj je obilježila borba za socijalno ugrožene stanovnike Banovine, a sada pak organizira humanitarne akcije i koordinara dostavu pomoći u izolirana područja tog dijela zemlje. Za to vrijeme gradonačelnik Stjepan Kostanjec od medija bježi kao vrag od tamjana, nakratko se pojavio u emisiji Dobro jutro Hrvatska i od tada nestao iz javnog prostora prepuštajući ga svojoj zamjenici i petrinjskom kolegi.

Kostanjec je inače dugogodišnji član HDZ-a, a mediji za njega nisu nepoznanica. Posljednji puta u njima je bio u emsiji Provjereno Nove Tv. Tada su Glinjani, ali i nezavisni vijećnici otkrili kako gradonačelnika ni inače nikada nema. ”Ovog sada gradonačelnika u tri-četiri mjeseca vidim dva puta. A siguran sam da ne radi sve to vrijeme. Mislim da očito nešto nije u redu”, rekao je tada jedan stanovnik Gline, a oglasio se i nositelj Nezavisne liste Grada Gline Radomir Lončar. „Nama se građani često obraćaju. Govore da gradonačelnika nikada nema u gradskoj upravi. I da ga često znaju viđati po Petrinji, po Velikoj Gorici, gdje on vrijeme provodi u kladionicama za vrijeme radnog vremena“, kazao je vijećnik novinarima Provjerenog. Da doista nešto ne štima s tolikim gradonačelnikovim izbivanjima uvidjeli su vijećnici kada su dobili podatke o isplaćenim putnim nalozima glinskog gradonačelnika za 2016. godinu kada je potrošio 43 tisuće kuna.

MUTNA PUTOVANJA

Prema Lončariću to je i do 300 puta više od putnih troškova bivšeg gradonačelnika. Novinari su tada stupili u kontakt s Kostanjevićem, no on im je kazao kako ne misli da je na putovanja previše potrošio. Novinari Provjerenog izračunali su kako je Kostanjec na putu proveo oko sto dana, međutim, on se pravdao da je on odlazio do ministarstava i drugih gradova, pripisujući to svojoj borbi za prosperitet Gline. No, Kostanjevićeve suspektne radnje na tome ne staju. Gradonačelnik jednoga od najsiromašnijih gradova u državi kupio je službeni auto od 200 tisuća kuna, a u Provjerenom se govorilo i da se direktore javnih poduzeća imenuje bez javnog natječaja, a uz to zaposleni rade s krivotvorenim diplomama. Kostanjević se u medijima pojavio i zbog priče koju je o njemu radila RTL-ova Potraga u kojoj je otkriveno kako je privatna tvrtka za zbrinjavanje otpada i sadržaja kazanalizacije iz Gline svoj otpad odlagala na gradonačelnikovoj oranici, dok je u isto vrijeme Agencija za plaćanje poljoprivrednih poticaja na njegov račun iskeširala 45 tisuća kuna na ime poljoprivrednog zemljišta. Kada je priča dospjela u medije, na teren izlazi inspekcija Državnog inspektorata koja je zatražila oduzimanje poticanja Kostanjecu, a doznalo se kako je otpad na njegovoj njivi uza sve to neprepisno odložen. ”Očito je da se na toj čestici nalaze komadi plastike i papira za koje je nemoguće da se nalaze u septičkoj već dolaze iz kanalizacijskog sustava Grada”, problematizirao je tada Lončarević, međutim, u HDZ-u s time očito nisu imali pooblema. Kostanjević je na čelu Gline od prijevremenizh izbora održanih u prosincu 2015. godine, izabran je kao kandidat HDZ-HSS-HKS-a, a na mjesto gradonačelnika stigao je iz mirovine kao umirovljeni bojnik HV-a. u ratu je vodio 20. Domobransku pukovniju za što je odlikovan.