MREŽA PRIKRIVENIH MARIĆEVIH SKANDALA! Jedan detalj posebno intrigira: Dva tajkuna povezuju ga sa Žalac

Autor: Iva Međugorac

Ministar financija Zdravko Marić kojem se fotelja ozbiljno ljulja gostujući u Vukovaru nastojao je trivijalizirati medijske napise o sastanku s poduzetnikom Milenkom Bašićem za čiji su kredit kod HBOR-a lobirale bivša državna tajnica Josipa Rimac i bivša ministrica Gabrijela Žalac.

Na pitanja o SMS porukama u kojima se spominje njegov sastanak s Bašićem ministar poručuje kako je njegova, ali i zadaća NO HBOR-ča te ministara propisana zakonom o HBOR-u i zakonima o trgovačkim društvima. ”To nije jedini primjer gdje sam se sastao s poduzetnikom koji je imao namjeru aplicirati za kredite HBOR-a. Kredit je odobren tek kad su ispunjeni svi uvjeti koje je banka pred njega stavila”, objasnio je Marić te naglasio kako se kredit uredno otplaćuje iskazujući uvjerenje u to da će se isti uredno vratiti.

Brani HBOR

Govoreći o pristicima koje je Bašić vršio kako bi mu HBOR odobrio kredit veći od traženog Marić je također ponudio zanimljiv odgovor:”Pitanje je koliko je HBOR bio spreman dati ili nije. Ne bih ulazio u neke spekulacije da je netko na nekoga vršio pritisak. HBOR je bio vrlo konzistentan od samog početka i držao taj svoj princip. Zadaća Nadzornog odbora i moja je dati stručnim službama da ustraju u tome i to se u konačnici i dogodilo”, naveo je Marić priznajući da je svakog dana izložen pritiscima kojima se nastoji oduprijeti. ”Ne znam mogu li sjetiti toga ili ne. Nasamo, to znači čuti investitora… To je normalna situacija… Mislim sad, normalna situacija kako ja to vidim. Ne rješavamo mi kredite na taj način”, odgovorio je na pitanje je li on bio taj koji je inzistirao na sastanku nasamo s Bašićem. Nije međutim ovo prva Marićeva neugodnost pa ni prvi sastanak koji se problematizira. U medijima se ranije govorilo kako se Marić potajno sastajao sa svojim bivšim šefom Ivicom Todorićem, a osim toga medijske stupce punila je Ljiljana Orlovac direktorica Sektora za superviziju, osiguranja, leasing u faktoring HANF-e. Orlovac je inače sestra ministra financija, a iz ove institucije tvrdili su da je do posla došla ‘samo i isključivo temelje stručnih kriterija’. Maleni detalj koji je tada pikao u oči jest taj da je upravo HANFA trebala provesti istragu kroz koju se trebalo pronaći odgovore na pitanje je li bilo trgovanja povlaštenim informacijama u vrijeme dok se pisao lex Agrokor.

Trakavica oko Marićeve sestre

U politici prepunoj slučajnosti, trakavica oko imenovanja Marićeve sestre odvijala se u trenutku kada je on pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa proglašen krivim za slučaj Agrokor. Činjenica jest da je Marić, čovjek koji je na čelo državnih financija došao upravo iz Todorićeva posrnulog carstva, netom prije njegova kraha, uvjeravajući javnost da o svemu tome ne zna ništa te da će se iz te priče izuzeti.

Međutim, rijetki su tada u njegovo izuzeće povjerovali, a kasniji medijski napisi, ali i same Marićeve izjave potvrdile su onu kultnu Hebrangovu. Naime, ministar financija možda nije lagao, ali dojam je da sasvim sigurno povremeno nije govorio istinu. Primjera radi, svojedobno su u medije dospjeli dokazi kroz koje se proziva Marića uz konstataciju da je u aferi Agrokor imao mnogo aktivniju ulogu nego što je sam priznao. Sastajao se tako s Todorićem u nekoliko navrata. Na jednom od susreta koji je bio sniman od minimalno tri svjedoka Marić je objašnjavao kako država može pomoći Agrokoru omogućivši mu dodatna zaduženja preko HBOR-a. Marićevim aktivnostima u HBOR-u svojedobno se bavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je odlulilo kako je ministar povrijedio načela djelovanja zbog davanja kredita HBOR-a svojem prijatelju Josipu Stojanoviću Jollyju šibenskom poduzetniku, prijatelju Josipe Rimac, ali i čovjeku čiji se Mercedes pojavio pred kućom ministrice Žalac. Kredit je inače dobila Stojanovićeva tvrtka Olympia Vodice i to za gradnju hotela na čijem su se otvorenju uz niz drugih istaknutih HDZ-ovaca pojavili Marić i Žalac.