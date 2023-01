‘ČUO SAM JA MILANOVIĆA, SVI SE PITAJU ‘HELOU!’ Plenković još broji ‘grešnike’: ‘Promatraju nas, a oni nek’ se peru’

Autor: Dnevno.hr

U ponedjeljak se u Središnjici HDZ-a u Zagrebu održala Sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a, nakon čega je izjavu da premijer Andrej Plenković.

Najveći dio pressice odnosio se na goruće pitanje spore obnove, za koju će prema novoj odluci ‘šefa orkestra’ Plenkovića biti zadužen Branko Bačić.

No, premijer je morao komentirati i reakcije izvan Hrvatske, koje dolaze nakon odluke Sabora da Hrvatska neće sudjelovati u obuci ukrajinskih vojnika.





“Učinili su sramotu za Hrvatsku. Jučer sam čuo Milanovića da bismo trebali biti poput američkih robova (predsjednik Milanović jučer je u izjavi pitao ‘Što bismo trebali biti? Američki robovi?’, op.a.) na obljetnici 25. godina mirne reintegracije. Smiješno je i to je pravi problem. Ne vidim u čije ime on to izgovara, kakva je to antiamerička i anti NATO politika, a danas ispraćamo kontingent HV-a koji odlazi u NATO misiju u Poljsku. Apsurdima nikad kraja, političkoj odgovornosti za greške koje su napravili SDP, Možemo, DP i Most nikad kraja, to su ogromne političke greške kojima se svi u međunarodnoj zajednici čude. Pitaju se, Helou? Promatraju nas, jako dobro znaju tko je tko, da je Vlada bila za, sve se to dobro zna, a oni nek’ se peru”.

“Ja govorim o tome jer me novinari o tome pitaju”, zaključio je premijer.