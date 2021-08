‘ČEKA GA BOŽJI SUD I LUSTRACIJA!’ KARAMARKO BRUTALNO: ‘Ukinuta je oslobađajuća presuda Manoliću! Sovin huk ne dopire svugdje!’

Autor: N.K

Tomislav Karamarko otkrio je u objavi na svom Facebook profilu da je Županijski sud u Sisku ukinuo presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu koji je bio oslobodio Josipa Manolića od optužbe za kazneno djelo protiv časti i ugleda – klevetu.

Karamarko poručuje kako je ovo dokaz da sovin huk ne dopire svugdje, a za Manolića je rekao da ga čeka Božji sud i lustracija.

Objavu Tomislava Karamarka prenosimo u cijelosti:

Sude se od 2015. godine

“Županijski sud u Sisku ukinuo je presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu koji je bio oslobodio Josipa Manolića od optužbe za kazneno djelo protiv časti i ugleda – klevetom…

Naime, stari i iskusni obavještajac, politički radnik, partijski i stranački pregalac, ilegalac, borac, antifašist, antikapitalist, siva eminencija koječega, Tuđmanov susjed – međaš, u nadahnutom intervjuu jednom ozbiljnom tjedniku, nazvao me udbaškim suradnikom i doušnikom. Bilo je to davne 2015. godine kad on jos nije imao stotku, a ja niti šest banki. Naravno da sam se naljutio i rečenog svevremenca tužio sudu. Razvlačila se ta mučna komedija do 2.ožujka 2018. i završila trijumfalističkim rukovanjima, tapšanjima i smješkom olakšanja drugova u sudnici. ON je oslobođen moje tužbe.

“Nisam mogao vjerovati”

Moram priznati da sam se u nevjerici, misleći da sanjam, suočio s tom presudom. Gdje je tu pravda, sutkinjo, gospođo Despot? Pa meni su u onom, a danas sve popularnijem sustavu, oduzeli putovnicu zbog kleronacionalizma, studentske verbalnodeliktovske živahnosti, ponekog Ustani bane ili Vilo Velebita te aktivnosti u studenskim vjeronaučnim zajednicama.

Manolić je imao živopisne svjedoke – Antu Barišića (nažalost, pokojnog) poznatog patološkog lašca i konfabulatora, Stipu Mesića svjedoka opće prakse i Krunislava Olujića (bolje da ne izgovaram komentar). Moji svjedoci su bili profesionalci, struka i dokumenti.

No kako pravna struka ponegdje funkcionira i još postoje suci koji svoj posao rade pošteno, Županijski sud u Sisku dokinuo je ovu nakaradnu, za Manolića oslobađajuću presudu, 4.lipnja 2021.g. Ja sam već sad pobijedio jer je u obrazloženju te presude sažeta istina.









“Manolića čeka Božji sud i lustracija”

U mračnoj šumi hrvatskog pravosuđa sovin huk ne dopire baš svugdje.

Josip Manolić bio je motiviran za laž, i klevetu, i napad na mene jer sam spominjao lustraciju.

Želim mu da još poživi u zemlji u kojoj su do sada lustrirani samo istinski domoljubi (neki i likvidirani).

A on je baš srećković jer je izbjegao sve ovozemaljske instance. No čeka ga Božji sud i lustracija”, napisao je Karamarko.