Beroš bi opet mogao postati najpopularniji: Prvi pozitivan potez ministra zdravstva

Autor: Iva Međugorac

Status heroja kojega je uživao u prvim mjesecima pandemije korona virusa ministar zdravstva Vili Beroš odavno je izgubio pa se shodno tome poprilično brzo s vrha ljestvice najomiljenijih političara u državi srozao na njeno dno. Beroševa popularnost okopnila je zbog nedosljednosti zaboravljenog Stožera, ali i zbog niza afera koje su se povezivale uz njegov resor.

No, ono što se Berošu među građanima zasigurno najviše zamjera jest izostanak sveobuhvatne reforme u zdravstvenom sustavu koji je i prije pandemije bio u problemima, kako onima kadrovske prirode što rezultira nedostatkom liječnika i medicinskih sestara tako i raznim drugim problemima koji se odnose na manjak opreme, goleme dugove, ali i liste čekanja s kojima su se bez previše uspjeha nastojali izboriti i Beroševi prethodnici.





Prvi konkretan potez ministra zdravstva

Ovih je dana Beroš možda i zbog toga što HDZ-u na vrata kucaju izbori napokon povukao prvi konkretan potez s kojim će se pokušati značajno skratiti liste čekanja u zdravstvu. Potez je to na kojeg s odobrenjem gledaju u Beroševom ministarstvu i Plenkovićevoj vladi, ali ne i po bolnicama čijim je ravnateljima Beroš poslao naputak u kojem traži da zabrane rad u privatnim ustanovama svim svojim liječnicima na čijim su odjelima liste čekanja predugačke.

Poznato je da su za neke bolničke preglede liste čekanja dulje od 400 dana, a poznato je i da je Beroš još prije par tjedana najavio kako je to problem s kojim će se obračunati do nove godine. Ono što Beroš dosta dobro detektira jest da ovakve liste čekanja nisu problem njegova resora već prije svega samih ustanova što je evidentno i iz toga da u zemlji postoje i one bolnice koje se uopće ne suočavaju s takvom problematikom, što znači da se problem uz jasno definirana pravila ipak može riješiti, ali su mnogi od rješavanja tog problema na ovaj način zazirali kako se ne bi zamjerili liječnicima i njihovim udrugama pa su se stoga mnogi pravili da gorući problem zdravstvenog sustava niti ne postoji.

Do sada su se uglavnom vodili sastanci s predstavnicima liječničkih udruga, pokušavalo se na raznim sastancima pronaći kompromis, no Beroš je izgleda za razliku od svojih prethodnika odlučio primijeniti svojevrsnu silu dovodeći u ravnatelje u položaj s kojega će biti primorani preuzeti odgovornost jer ako se njegov naputak ne provede i ukoliko se cilj ne realizira ravnatelji bi kako je ministar najavio mogli biti razriješeni.

Kraće liste čekanja već se osjete

Prema Beroševim najavama pregledi bi se trebali obaviti u najviše 270 dana, a već do konca prosinca potrebno je obaviti sve dijagnostičke pretrage i preglede za koje lista čekanja premašuje 270 dana za što ravnatelji imaju mogućnost angažirati dodatne ljudske resurse u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi da će oni biti i dodatno plaćeni. Još je koncem listopada u kategoriji iznad 270 dana bilo preko tristo raznih pretraga, ali je pod ministrovim pritiskom od početka studenog pao na njih oko 200, sredinom prošlog mjeseca bilo je njih oko 150, a već krajem mjeseca broj pretraga na koje se čeka dulje od devet mjeseci stabilizirao se na 65 što je značajan pomak u vrlo kratkom vremenskom roku, s tim da iz Beroševa resora najavljuju da će se od početka godine taj proces dodatno ubrzati.

Ne samo da na ovaj način ministar provodi reformu koja se odnosi na liste čekanja već se na taj način realiziraju obveze iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, u kojima se također problematizirala lista čekanja. Iako se očekuje da bi se zbog ovog ministrova naputka mogli pobuniti liječnici, Beroš tvrdi da će svi oni biti dodatno plaćeni pa ne bi trebalo biti problema ni po tome pitanju, iako se među doktorima govori o dodatnom pritisku na njih kojih je ionako premalo, no izgleda da Beroša takva opravdanja ne zanimaju previše jer je očito ministru posebice u ovo predizborno doba veoma važno da pacijenti osjete pomak na kojega se godinama čekalo, i kojega su pokušali realizirati skoro svi Beroševi prethodnici.









Prvi je ovo konkretan potez ministra koji će na ovaj način pokušati sitnim koracima reformirati zdravstveni sustav, a samim time možda i povratiti popularnost koju je uživao na početku pandemije korona virusa kada su mu novinari i građani laskali nazivajući ga super Vilijem.