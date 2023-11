Jakirović o otpisivanju pojačanja: ‘Svi su ljuti, a on je na mobitelu pa ne trebam takve igrače’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Vratimo se u srpanj kada je Dinamovi navijači nisu znali kakva im se katastrofa sprema. Glavna briga im je bila zašto uprava ne dovodi pojačanja, a onda je stigla jedna vijest koja im je vratila osmijeh na lice.

Za Dinamo je potpisao Ukrajinac Bogdan Mykhaylichenko. Igrač koji igra na poziciji problematičnog lijevog beka došao je s jakom biografijom. Igrao je odlično za Anderlecht i Šahtar, ali imao je određenih problema s ozljedama te Dinamo nije otkupio ugovor nego su ga plaćali po nastupu.





Ispostavila se to kao odlična odluka jer je Ukrajinac otpisan od strane Sergeja Jakirovića. Nitko nije znao zašto, ali očito je bilo da većinu utakmicu gleda od doma da čak nije ni na klupi.

Razočaran

Za Germanijak je otkrio razlog tomu: “Nakon poraza od Ballkanija u Prištini odlučio sam ga maknuti. Ali, iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer tako sam mogao otpisati 10 igrača, da je do igre!”

Zatim je nastavio: “Ali, ako dođeš iza utakmice u svlačionicu i prvo što napraviš je da se skineš u bokserice i uzmeš telefon, pričaš lagano kao da se ništa nije dogodilo… A ja lud zbog poraza, pola igrača razbija svlačionicu! E, onda si ti tu samo fizički, a duhom negdje drugdje i smatram da takvi igrači nama ne trebaju. I da podcjenjuju Dinamo, što je vrlo važno naglasiti.”

Ukrajinac je za Dinamo skupio 15 nastupa, ali jasno je da mu je ovaj protiv Ballkanija zadnji. I sam Jakirović je najavio da je cilj na zimu pojačati poziciju lijevog beka.