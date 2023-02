ČUDESNI ĆORIĆ OSIGURAO PROLAZ HRVATSKE: Rutinskom pobjedom osvojio je ključni bod

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nakon što smo u subotu poveli s 2:0, a onda danas izgubili u parovima bilo je jasno da nam Borna Ćorić svojom novom pobjedom može osigurati prolazak dalje.

Zagrepčanin je to i napravio i s laganih 2:0 slavio protiv nekadašnjeg trećeg igrača svijeta, Dominik Thiema. U prvom setu Čorić je došao prvi do breaka kod 3:3, ali je odmah Thiem vratio izgubljeno pa je odluka pala u tie-breaku. U njemu je Ćorić brzo došao do prednosti koju je kasnije povećavao i taj dio igre dobio sa 7:3.

U drugom setu Ćorić je postao još agresivniji u igri te je ključni break napravio kod vodstva 2:1. Potom je čvrsto držao svoje servis gemove i sve riješio novim breakom za konačno slavlje protiv osvajača US opena iz 2020,





Korak do završnice

Ovom pobjedom Hrvatska se opet plasirala u natjecanje po skupinama. Bit će održano od 12. do 17. rujna u četiri različita, zasad još uvijek nepoznata grada.

Po dvije najbolje reprezentacije iz svake od četiriju skupina izborit će plasman u četvrtfinale, na turnir kojem će od 21. do 26. studenoga domaćin, kao i prošle godine, biti Malaga.

Podsjetimo, ovo je novi format Davis cupa. U prvom izdanju Hrvatska je stigla do finala dok u prošlogodišnjem izdanju u Mlagai poraženi u polufinalu.